18. července čekala na chovatele očekávaná nadílka malých surikat. „Samička Blacky porodila trojčata, o které se celá skupina vzorně stará. Mláďata jsme čekali, však to bylo na Blacky už dost znát. Přišla na svět na den přesně po 77 dnech po předchozím porodu. Jsou to dva kluci a jedna holčička. Vše proběhlo bez komplikací a návštěvníci tak mohou pozorovat přirozený odchov surikatek,“ říká chovatelka Kristýna Kejhová.

Ta se o surikaty stará mimo jiné s kolegyní Lucií Vaňkovou. „Už několik dní před porodem bylo na obou samcích ve skupině znát, že jsou nervózní. Svou skupinu úzkostlivě chrání a agresivně reagovali i na nás ošetřovatele. A to máme jinak velmi přátelský vztah! Po porodu začala Blacky zaučovat svá starší mláďata, která se narodila na jaře, jak se o malé uzlíčky správně starat. Ta se to velmi rychle naučila a teď už je ostražitě hlídají. Po tom, co se mrňousové osmělili a začali vylézat i mimo hnízdo, celá skupina je obklopila a zahřívala vlastními těly, aby náhodou neprochladla,“ popisuje Vaňková.

Surikaty jsou drobné šelmy z čeledi promykovitých. Vyskytují se v pouštních oblastech jižní Afriky, kde se živí především hmyzem a drobnými obratlovci. Žijí ve skupinách, kde se rozmnožuje pouze dominantní pár. Ostatní členové skupiny pomáhají s odchovem mláďat, díky čemuž dominantní samice šetří energii a může dříve znovu zabřeznout. Mezi návštěvníky zoo patří mezi nejoblíbenější druhy zvířat. V Zooparku Zájezd jsou surikaty chovány od jeho založení v roce 2010.