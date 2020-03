Své o tom ví Jaroslava Broulíková, majitelka obchodu Kreativní svět ve Slaném. „Kam zavolám, tam většinou chybí kloboukové gumičky a stejně tak i jakékoli jiné gumy a tkalouny. Musím obvolat denně i čtyři dodavatele. Jindy mi přijde objednané zboží do druhého dne, tentokrát jsem čekala na zásilku týden,“ popsala Broulíková

I ona tak už musela omezit výdej daného materiálu pro jednu osobu. „Prodáváme jednomu zákazníkovi jen omezené množství zboží,“ potvrdila.

Nouzi o materiál pociťuje i provozovatelka e-shopu ve Zlonicích Markéta Rechtoriková. „Podnikám v oboru čtyři roky, ale v současných dnech mi vyhoví zhruba polovina dodavatelů. Docházejí látky, gumy, tkalouny a bílé nitě,“ uvedla podnikatelka. Většinu roku se specializuje spíše na háčkování a pletení. I ona však nyní šije roušky, ale více méně jen pro rodinu.

Materiálovou krizi zaznamenala i živnostnice a provozovatelka obchodu Galanterie-Švadlenka ve Stochově Edita Hrbatová. „Začala jsem podnikat letos v září a říkala si, že to asi zabalím. Teď zažívám v souvislosti s koronavirem paradoxně žně v obchodě, lidí chodí mnoho. Ráda vyhovím všem, ale zásoby v obchodě i ve skladech se úží. Co mi dodají v následujících dnech, nevím,“ shrnula. Největší zájem je prý nyní o stoprocentně bavlněné tkaniny s různými motivy. „Velký zájem je o tkaniny s dětskými motivy. Na odbyt jdou zvířátka, auta, hasiči. Muži naopak požadují roušky vesměs černé. V kurzu jsou ale nyní i puntíky. Ale podávám, to co je,“ poznamenala Hrbatová a vypíchla, že stav je takový, že lidé berou i vánoční motivy.

Kateřina Jandová ze Slaného, která má obchod Švadlenka ve Slaném, v uplynulých dnech dokonce svůj krámek zavřela. „Otevřela jsem obchod nedávno. Ale už nebylo co prodávat. Zboží došlo,“ konstatovala Jandová.

Hned pět galanterií provozuje v Kladně Petra Melčová. V nich je dohromady deset zaměstnankyň. Tyto časy jsou pro ně nezvyklé. Část jich totiž prodává a část šije roušky. „Polovina mých prodává nyní velmi žádané zboží v obchodech a další pracovnice šijí. Děvčata si musí na sebe vydělat, kvůli udělené výjimce nám stát náhrady nedá. Za uplynulý týden jsme vyprodukovaly tři tisíce roušek,“ dodala Melčová.

Nyní s kolegyněmi šijí ústenky pro Oblastní nemocnici Kladno, která dodala speciální materiál. „Nemocnice nám poskytla nanomateriál, ze kterého šijeme roušky. Materiál vyvinutý v laboratoři virus nepropustí, takže má ještě větší účinnost než běžná rouška. Z toho mám velkou radost,“ uzavřela Petra Melčová.