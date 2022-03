Majitelka salonu a půjčovny šatů Lenka Olarová jako rodilá Ukrajinka, matka tří dětí a jednoho vyvdaného syna se zcela přirozeně zapojila do pomoci svým krajanům, kteří se potřebují dostat z válečné zóny. Posílá jim také na bojiště důležité věci k přežití. „Musíme pomáhat, my naši Ukrajinu nedáme. Kdybychom se vzdali, tak za chvíli budeme mít Putina na krku i v Česku. My chceme žít v míru,“ říká Olarová.

Kde je potřeba, tam pomůže. Nečeká vděk, ale nechce jen nečinně přihlížet lidskému neštěstí. Když začal covid a nebylo komu půjčovat svatební šaty, zapojila se jako pomocná sestra v nemocnici. Potkávala se i se smrtí. „Bylo to hrozné, v náručí mi zemřel tehdy i devatenáctiletý chlapec. Ale válka je daleko horší, naši zdraví chlapci tam také umírají. Musíme pomáhat!" zdůrazňuje.

Záchranář přivezl do bezpečí skupinu krajanů z Ukrajiny. Zapojili se i šéfové

Společně s manželem Michaylem, který je lékař, se snaží dostávat své známé, příbuzné a další lidi s vazbami na Kladno do města. Prvotně shání ubytování a v druhé fázi to bude zaměstnání. „Převážně se jedná o matky s dětmi. Ti lidé prchají z války, ale rozhodně nepočítají s tím, že jim dá někdo něco zadarmo, chtějí se co nejdříve zapojit,“ zdůrazňuje Lenka. Upozornila však i na to, že nepoctivci a spekulanti se najdou také mezi Ukrajinci. „Už se nám stalo i to, že ubytování chtěli zajistit i lidé, kteří zde dávno jsou, ale bydlí třeba na ubytovně, tak si chtěli polepšit. Ale i to je v našich silách prověřit,“ řekla.

Lenka, která je hlavní iniciátorkou humanitární akce, se v uplynulých dnech spojila také s vedením města Kladna, které ji v její činnosti podporuje, pomáhá se zajištěním odvozů věcí, transportem osob i ubytováním ve Sporthotelu Sletiště. „Aktuálně se nám podařilo sehnat ubytování pro zhruba sedmdesát lidí i v soukromí a další máme rozjednané. Měla jsem schůzku s panem primátorem a byl mi velmi nápomocný, takže i za jeho podporu jsme velmi vděční a patří mu náš velký dík. Dokonce zajistil, kromě jiného, aby ukrajinské děti mohly zdarma do aquaparku. Podpora je obrovská,“ potvrdila Lenka Olarová.

Zapojili se i příbuzní

Kromě Lenky se zapojili na Ukrajině do práce i její příbuzní, kteří v jejich rodinném krejčovství šijí celoročně svatební a plesové šaty na modely pro kladenský salon. Při covidu šili roušky, dnes je zase vše jinak. „Místo šatů šijeme nyní výstroj a spacáky pro naše muže, kteří za nás bojují, každý dělá, co může,“ dodala Lenka.

Stejně jako její manžel Michayl v sobě nezapřou odhodlání bojovat všemožnými prostředky, podporovat své krajany a při příjezdu do Čech jim pomoci hlavně s doklady nebo překonáním jazykové bariéry. „Před třiceti lety, když jsme přišli do Česka, koukalo se na nás Ukrajince různě. Byli jsme tu cizí a lidé na nás často nahlíželi jako na vetřelce. Museli jsme si své místo zde ve společnosti těžce obhajovat a nejednou jsme pocítili i nepříjemné ústrky. Zato nyní jsem opravdu dojatý. Z toho, jak obrovskou a neskutečnou solidaritu Češi vyvíjejí. Chodí za námi, volají, nosí věci. Pro mě je to úžasný obrat. Jsem velmi rád, protože touto vzájemnou pomocí chráníme nejen ukrajinský lid, ale i celou Evropu,“ říká Michayl Olar.

Lyubomyr Kovalskyy: Ukrajina bojuje za svobodu, držíme spolu a věříme v zázrak

Mimo všech jednotlivců, kteří ochotně přinášejí do salonu darované věci, by proto paní Lenka ráda poděkovala zejména učitelkám Renátě Vejvodové, Iloně Kottnerové, dále i Základní škole v Moskevské ulici v Kladně, v Unhošti, v Braškově, lidem z Valdeka i Církvi bez hranic. "V každém případě děkujeme i všem vietnamským přátelům z Kladna, kteří také nosí věci potřebným a dalším ochotným lidem, kteří neváhají pomoci," uzavřela.

Aby mohla podpora fungovat i nadále, je zapotřebí nakupovat čerstvé potraviny a zajišťovat pohonné hmoty. Dobrovolníci tak mohou přispět pro tyto účely na účet: 2390168173/0800