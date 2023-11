Někteří zákazníci kupují přímo na prodejně v Žižicích dokonce husiček i vícero. Jiné si objednali na sváteční sobotní stůl například z resortu Perlivá voda a pro další náklad hus si přijíždějí i další obchodníci ve velkém. Přesto i zde produkci drůbeže oproti uplynulým rokům a všeobecné ekonomické krizi výrazně snížili, aby mohli co nejdéle zachovat původní ceny.

Kde se vzala tradice svatomartinské husy? Podle legendy světce „prozradily“

I když všechny komodity, včetně vstupních surovin a energií, od loňska podražily, husy od Jelena pouze o pětikorunu. Díky tomu zaplatí zákazníci letos stále ještě 295 korun za kilo, přičemž nejčastěji si z farmy zákazníci odvážejí husy zhruba 4,5 kilové. Zájem je i droby na kaldoun.

„Poptávka ze strany zákazníků je stále velká, ale oproti loňsku jsme letos chovali zhruba o pět set hus méně. Než přišel covid a následná ekonomická krize, dělávali jsme jich i 2500,“ potvrzuje farmář Tomáš Jelen.

Ještě do loňska chovali drůbež na Velké Bučině u Velvar. Nyní veškerou produkci přesunuli do Drnova. Husy jsou tam buď v hale a nebo venku na pastvě. „Housátka jsme zakoupili v květnu a od té doby o ně pečujeme. Ty poté vystřídají kachny, o které mají zákazníci zájem zase spíše na Velikonoce. Mimo to chováme během roku i kuřata,“ dodal Tomáš Jelen.

Kromě rodinných příslušníků, jakými jsou maminka, sestra a Tomášovi dva synové, pomáhá při letošní husí porážce okolo osmi brigádníků, i těch od loňska ubylo. Při porážce je pořádný fofr, začíná denně brzy ráno a vše finišuje okolo 14. hodiny.