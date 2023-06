/VIDEO, FOTO/ U kladenského gymnázia se v pondělí 12. června uskutečnila u příležitosti 81. smutného výročí vypálení Lidic pietní vzpomínka na lidické matky, které se zde mnohdy naposledy v životě setkaly se svými dětmi.

Pieta za lidické ženy v Kladně | Video: Jitka Krňanská

V ranních hodinách 10. června 1942 byly do tělocvičny kladenského reálného gymnázia převezeny lidické ženy a děti. Byly vyděšené a netušily, co je čeká. V tělocvičně nacisté zbudovali provizorní tábor, byla pro ně připravena pouze hromada slámy. Ženám oznámili, že pojedou na práci do Německa a děti odvezou autokarem, aby měly pohodlnější cestu. Po třech dnech došlo k odtržení dětí od matek, nastal zmatek, pláč, zoufalství. Matky se nechtěly svých dětí vzdát a děti se nechtěly od maminek vzdálit.

„Když jim brali děti, tak jsme brečely všechny. Maminko, nedávej mě, já od tebe nechci, plakaly děti. Vždyť my jsme je všechny znaly, zvlášť z toho našeho konce. Nakonec příslušníci SS vystřelili do stropu a vyhrožovali, že budou střílet do nich,“ vzpomínala Milada Cábová.

Převážná většina žen své děti již nikdy nespatřila. Zavražděno bylo 88 lidických dětí, válku přežilo pouze sedmnáct.

Návštěva tělocvičny letos byla omezena z bezpečnostních důvodů, kvůli poškození výzdoby na fasádě školy. Do tělocvičny gymnázia šli proto pouze lidičtí za doprovodu významných osobností veřejného života.

Pieta u sochy Lidické matky

Poté byl položen věnec u budovy gymnázia a následně i věnce a kytice u sochy Lidické matky. Autorkou je akademická sochařka Marie Uchytilová. Jako první položily věnec přeživší lidické děti Pavel Horešovský a Jiří Pitín. Dále hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, za Statutární město Kladno tajemník Zdeněk Slepička a náměstek František Bureš.

Nechyběly věnce a kytice pozůstalých zavražděných obětí lidické tragédie. Za kladenské legionáře věnec položila delegace ve složení Eva Armeanová, Stanislav a Miroslava Čížkovi a Jan Malý. Následovalo hudební vystoupení a pravnučky Václava Hanfa - lidického dítěte přečetly ukázky ze života lidických občanů před vypálením a potom smutné prosby uvězněných dětí o kousek chleba a oblečení.

"Na závěr měla krátký projev hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která vyzdvihla pro ni dva nejdůležitější momenty spojené s lidickou tragédií. Ten první, když po děkovném koncertu v Lidicích byla v pátek čtena jména zavražděných dětí a rozsvícení svíček v místech, kde stávaly lidické domy a potom, když v tělocvičně mlčky a s úctou lidičtí vzpomínají na své blízké. Hejtmanka vyjádřila také hlubokou úctu ke všem lidickým, kteří se po cely život musejí vyrovnávat s tím hrůzným činem a že bohužel i v současnosti umírají nevinné matky a děti. Pietní vzpomínka byla ukončena českou statní hymnou," uzavřela Eva Armeanová.