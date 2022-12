Spor Kladna s krajem o autobusy pokračuje. Možná skončí až v Bruselu

Tentokrát se do Kladna vypravila na cukrářský workshop, kde učila studenty péct dorty a předváděla i různé techniky zdobení a aktuální trendy.

Při setkání ve školní cvičné kuchyni, kam cukrářku doprovodil i syn Clark, vyráběli žáci společně dorty a drobné čajové pečivo.

Mirka van Gils Slavíková



Slavná cukrářka pochází z Plzně. Je držitelkou francouzského titulu Professeur en Sucre d'Art a v roce 2002 zvítězila ve Velké ceně Paříže v přípravě svatebního dortu croquembouche. Na svém kontě má ale i další desítku prestižních světových ocenění za cukrařinu.

Začínala jako cukrářka v Praze, v roce 1984 nastoupila do restaurace Moskva a poté do hotelu Alcron.

Před revolucí v roce 1989 emigrovala do Německa a odtud odešla do Jihoafrické republiky.

V Johannesburgu vedla místní cukrárnu a připravovala národní dezerty koeksister. V Kalifornii dále založila cukrárnu specializovanou na perníčky.

Později se vrátila do Evropy a studovala ve Švýcarsku na International Professional School v Curychu. Nyní žije v Holandsku, kde pracuje na svých knihách a občas vyráží na světové soutěže.

V roce 2013 získala zlatou medaili v Basileji za karamelovou panenku, kterou věnovala své mamince.

Má dceru Hanu a dva syny Matěje a Clarka a velmi často se vrací do České republiky.

