Každý sedí za něco jiného, ať už za jízdu autem při zákazu řízení, za podvody, ublížení na zdraví, přepadení nebo dokonce za vraždu. Jedno mají ale společné. Tím, co spáchali, přišli o to nejcennější. O svobodu. Všichni chtějí domů nebo se jen na chvíli dostat ven.

Čas za mřížemi utíká pomalu. Hodnoty se vám rázem přeskládají. Poctivě pracovat mnozí před tím odmítali. Nyní se o možnost něco smysluplného dělat spíše předhánějí. Práce je ve vězení za odměnu. A vybíráni jsou jen ti nejspolehlivější. Ti, kteří mají opravdovou snahu o vlastní nápravu, dostanou i zde šanci.

Partu osmi odsouzených z Vinařic, kteří v těchto dnech pomáhají v zemědělství, navštívil Kladenský deník na Farmě Dryák ve Vítově. Muži, zhruba ve věku od třiceti do padesáti let, zde pomáhají při sklizni švestek. A jde jim to náramně. Za pomoci techniky setřásáním ovoce ze stromů do plachty, sklidí sad za pár dní. Následuje čištění, třídění a expedice.

„Dělat na vzduchu je nádhera, to se s kriminálem nedá srovnat. Pustit by mě měli v lednu. Jsem ženatý. V listopadu se nám narodí miminko, tak bych si ho chtěl co nejvíce užít. Ve vězení jsem za maření výkonu úředního rozhodnutí, jezdil jsem přes zákaz bez řidičáku. Mám to na 14 měsíců. Do práce jsem se hlásil od začátku. Abych vydělal peníze a dostal se ven. Při práci to lépe utíká,“ říká například odsouzený Tomáš Fidler.

Stejný názor sdílí i další odsouzený Jiří Švancara z Ostravy. „Ve vězení jsem za finanční podvod. Prostě jsem blbej. Byla to sice malá částka, ale mám z toho akorát basu a dluhy. Odpykávám si osmnáct měsíců. Teď už budu v polovině trestu, tak budu žádat o podmínečné propuštění. Jsem prvotrestaný. Uvidíme. V sadu je to parádní. Hezky se o nás starají, dobře vaří. Moc si té možnosti vážím,“ říká vězeň.

Další kolega Václav Hegedüš z jižních Čech, který ve vězení není nováčkem, si odpykává pětiletý trest. „Určitě se se do vězení vrátit nechci, mám přítelkyni a dvě děti. Vánoce strávím doufám doma. Kdo nebyl zavřený, nedokáže si představit jaké to je,“ dodává.

Mluvčí Věznice Vinařice Ivan Suchý potvrzuje, že na práci mimo nápravné zařízení vytipovávají odsouzené, u kterých je minimální riziko selhání. Adepty vybírá odborná komise. Ta rozhodne, kdo je vhodný na jakou pozici. Ve Vítově na farmě Karla Dryáka je aktuálně zařazeno osm lidí. Jedná se o sezónní práce. Spolupracujeme několik let a oboustranně jsme spokojeni,“ říká mluvčí.

Kromě mužů na farmě pracuje mimo areál věznice celkem 70 odsouzených. Nejčastěji jsou umístěni na opravách silnic nebo údržbě zeleně. Vše vykonávají v rámci Středočeského kraje. „Výběr dělníků je velmi důkladný. Pochopitelně nemůžeme zaměstnavateli dodat lidi, kteří mu tam budou krást nebo dělat jiné problémy,“ upozornil Suchý. „Kdo by jednou selhal, například by se opil nebo popral, už se ven nedostane. Toho jsou si chlapi dobře vědomi a dávají si pozor. Ať už se to týká práce nebo vycházek," dodává.

Pracovně zařazených i v rámci areálu věznice je celkem 360 odsouzených, včetně těch, kteří pracují bez nároku na mzdu. Podílejí se na práci v kuchyni, při úklidu, v údržbě. Odsouzení svými výdělky částečně umořují dluhy z trestné činnosti, část odchází na náhradu výkonu trestu, díl se jim ukládá na cestovné a kapesné a něco mohou bezhotovostním stykem utratit ve věznici v kantýně.

Kdo chce, může si ve věznici zvýšit kvalifikaci na středním odborném učilišti. „Do školy je přihlášeno letos kolem 90 odsouzených. Zájem je velký. Studující se vzdělávají přímo v prostorách věznice, kde je vyučují kantoři ze soukromého učiliště. „Letos získá výuční list kolem 60 žáků,“ dopnil Suchý.

Ve vinařickém vězení si odpykává trest 868 odsouzených. Celkem 106 lidí je zařazeno ve středním stupni zabezpečení, kde je nižší režim ostrahy. Ve vyšším stupni zabezpečení je 762 osob.