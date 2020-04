Jedno zakázané posezení odhalili v minulých dnech muži zákona například v hospodě Na Amálce v Kladně. Když policejní hlídka zaznamenala v podniku ve večerních hodinách světlo a několik lidí bez nasazených ochranných pomůcek, měli důvodné podezření, že se jedná o porušení zákazu.

„Poté, co policisté přišli ke vstupu do restaurace, začali se v momentě všichni zvedat od stolu a odešli do zázemí provozovny. Policejní hlídce následně dveře otevřel třiadvacetiletý muž, který je provozovatelem restaurace. Policisté muže upozornili, že nemá zakryté dýchací cesty, což ihned napravil. Zároveň ho vyzvali, aby se do místnosti dostavily i další osoby, které se ukryly vzadu. Jednalo se o další čtyři lidi ve věku dvaadvacet až šestadvacet let,“ sdělila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Policisté obvodního oddělení přestupek pěti osob předali k šetření správnímu orgánu. Na oznámení vyjížděli policisté o víkendu hned dvakrát do obce Bílichov. Ve vesnici žijí nejen starousedlíci, ale i desítky rekreantů, kteří zde mají chaty. Část z nich odešla z města do přírody v obavách před koronavirem a zejména pak senioři tu bydlí prakticky celoročně.

Jelikož ve vsi nefunguje již delší dobu žádná hospoda, lidé se k posezení na pivo scházejí jen v soukromí. Jednu takovou nálevnu si proto vzali policisté na paškál. Někdo z místních policistům zatelefonoval a označil přímo i konkrétní stavení, kde se údajně lidé ilegálně scházejí ve větším počtu.

„Skutečně jsme dostali anonymní oznámení, které policisté na místě prověřili, ale žádný pohyb osob v označeném objektu nebyl zjištěn. Hlídka se do obce vypravila i druhý den, preventivně jsme vše kontrolovali a ani podruhé nebylo zjištěno protiprávní jednání,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Pavel Truxa.

Jestli štamgasty varoval pohyb policejních aut a za dveřmi ztichli, je otázkou. Jisté je, že po dobu kontroly nikdo do objektu nevstoupil, ani nevyšel.

„Prostě to dělají fikaně a mají dobře zatemněná okna. Všichni tady vědí, kde se slejzají i lidé ze sousední vesnice. Kdyby se měl koronavirus roznést kvůli pár bezohledných jedincům po vsi, hodně by nás to štvalo, dostat se kvůli nim do karantény, když v Bílichově nemáme ani obchod,“ řekl muž z obce.

Kromě těch, kteří se kryjí pod rouškou tmy a nebo za zdmi domů, jsou i tací, kteří se klidně srocují za bílého dne a nemaskují se vůbec. „V neděli mi volal jeden občan, že omladina sedí bez roušek na hřišti a popíjí alkohol. Na místo byli proti vysláni policisté. I v tomto případě je asi někdo stačil varovat, protože se mládež rozprchla ještě před jejich příjezdem,“ potvrdil starosta Libušína Vladimír Eichler.