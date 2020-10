V rámci celosvětového hnutí #WeMakeEvents se Městské divadlo Kladno ve středu 30. září na dvě hodiny rozsvítilo do červené barvy. Globální akce byla upozorněním na strádající kulturní sektor, kterému se v koronavirové době nedostává patřičné podpory.

Společně s tím se v tíživé situaci ocitají jak samotní umělci, tak i produkční, pořadatelé a veškeří techničtí pracovníci, kteří stojí za kulturními akcemi v podobě, na kterou jsme zvyklí. Jen v Česku pracuje v kulturním průmyslu 130 tisíc úzce specializovaných lidí, jejichž budoucnost je nyní víc než nejistá.

„Svým počinem jsme přišli vyjádřit podporu kladenské kultuře. Doba je velmi nelehká a já jsem rád, že nám vedení kladenského divadla i kladenská radnice vyšlo při realizaci vstříc,” říká Jindřich Karas ml., manažer kladenské firmy rsound.cz, která zabývá technickým zajištěním společenských, kulturních a sportovních akcí.

„S nástupem koronaviru byla kultura první, kterou jsme si odepřeli, přestože k našemu životu neodmyslitelně patří,” dodává Karas. Osvícením divadla v Kladně také firma rsound.cz upozorňuje na to, že za umělci stojí celá řada profesionálů, například pódiových techniků, osvětlovačů, zvukařů a produkčních.

Vládní podpora kultury, na kterou stát uvolnil 900 milionů korun, zatím nebyla pro každého. Středeční globální akce je proto upozorněním na současný kritický stav kulturní sféry. Příjem žádostí do programu COVID-kultura měl skončit 18. září, ministerstvo průmyslu a obchodu v projektu ale k tomuto datu evidovalo žádosti jen za zhruba 86 milionů korun, prodloužilo ho tedy do 30. září. MPO a MK chystají druhou výzvu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů.