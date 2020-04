/FOTOGALERIE/ Pěší zóny v Kladně a ve Slaném po mnoha týdnech konečně ožívají. Díky rozvolnění některých vládních opatření a s povolením otevřít další obchody, se lidé probudili z letargie a ponuré nálady a vyrazili nakupovat.

Otevření obchodů na Kladensku. | Foto: Jiří Skála, Jitka Krňanská

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Některé obchody vzali lidé doslova útokem, do jiných nahlížejí zatím jen přes výlohy. Mezi nejvíce navštěvované patří od pondělí prodejny obuvi a oděvů, prádla, knih a dalšího spotřebního zboží, které se od března v kamenném obchodě koupit nedalo.

„Protože už je hodně teplo, potřebovala jsem synovi vyzkoušet a koupit boty. To je věc, kterou doma vyrobit nemohu. Upřednostňuji osobní kontakt a zkoušení přímo,“ řekla paní Jaroslava z Kladna, která koupila synovi Honzíkovi v prodejně obuvi hned dva páry. „Protože se nedalo řadu týdnů cvičit a nic dalšího, vzala jsem i pro sebe plátěnky na kolo a na běhání,“ dodala žena.

Jak potvrzuje prodavačka Valešová z prodejny Baťa ve Slaném, v jejich obchodu se může od pondělí pohybovat najednou maximálně dvacet osob, včetně personálu, přičemž všichni musí mít roušky a používat dezinfekci. Obuv si zákazník běžně odzkouší s ponožkou. Přestože je další kladenská pobočka Baťa v obchodním domě Central ještě zavřená, ani její pracovnice se nenudí. „Zabýváme se internetovým obchodem, dobírkami, vyřazováním zimní a podzimní kolekce,“ řekla bych, že máme dokonce více práce, než když je otevřeno,“ konstatuje žena.

O něco komplikovanější to mají zákazníci při koupi spodního prádla. Stejně jako jiný textil, se v této době zkoušet nesmí. „Ženy od rána přicházejí a zájem o prádlo je, hodně zákaznic také volá, aby se ujistily, zda máme otevřeno. Zboží si v obchodě koupí ale bez zkoušení. Pokud by jim nebylo, mají možnost reklamace. Zboží přijmeme zpět a dáme ho do karantény, až pak ho můžejme prodávat dál,“ řekla prodavačka z kladenského obchodu Salón M, majitelky Petry Melčové.

Oblíbené „sekáče“, neboli prodejny s obnošeným oblečením, otevřely i v Kladně. Majitel dvou secondhandů, Jaromír Jirouch, i při omezení chce vyjít všem nakupujícím maximálně vstříc. „Pokud zboží člověku nesedí, vrátí ho druhý den a stejně jako jinde, i u nás putuje do karantény," dodal podnikatel.

Otevřeno mají dále například i zlatníci a klenotníci. „Lidé hotové šperky kupují, ale objednávky na ruční výrobu jsem zatím nepřijímal. Dělal jsem na zakázku jen pár snubních prstenů. Nejvíce se nyní věnuji opravám,“ říká kladenský zlatník Dušan Junek, a dodal, že cena zlata na trhu se aktuálně pohybuje v životních rekordech a ještě podraží. „Kdo má zájem o tento kov, s koupí by si měl asi pospíšit.“ soudí zlatník.

Jelikož čtenáři přes měsíc nezavadili o knihu v obchodě ani v půjčovně, řadu z nich touha po četbě přivedla hned v pondělí do knihkupectví. „Lidí přichází odhadem více než jindy. Dohlížíme na to, aby dodržovali potřebné rozestupy a před tím, než vezmou knihu do ruky, použili buď dezinfekci a nebo jednorázové rukavice,“ potvrzuje Alena Beránková, prodavačka kladenského Knihkupectví Kanzelsberger.