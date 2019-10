Dušičkové období nastává a tisíce lidí míří na hřbitovy rozsvítit svíčky a položit květiny k hrobům zesnulých příbuzných či známých. Vzhledem s ubývajícím denním světlem ale správci hřbitovů a stejně tak strážci zákona upozorňují zejména na dodržování vlastní bezpečnosti pozůstalých.

Také na kladenské hřbitovy míří v těchto dnech tisíce návštěvníků. | Foto: PČR

Vzhledem k tomu, že po sedmnácté hodině už je tma, může člověk přijít snadno k úrazu. „Pokud je to možné, měli by si lidé vybrat k návštěvě hřbitova dřívější denní dobu. Stává se nezřídka, že ve tmě návštěvníci na hřbitovech bloudí, nemohou najít svůj hrob a zažil jsem i případy, že porazili cizí náhrobek. Je na každém, aby zvážil, kdy se na hřbitov vydat,“ upozorňuje správce kladenských hřbitovů Petr Pokorný. V Kladně jich má na starosti osm. Tento týden je na hřbitovech otevřeno od 8 do 18 hodin. Za bezpečnost vděčí správce zejména strážníkům. „Odvádějí velký kus práce a bez nich si to nedovedu představit,“ říká Pokorný. Stejně jako strážníci varuje, aby lidé nenechávali své věci a kabelky v autech a nedávali příležitost zlodějům.