/FOTOGALERIE/ V někdejší tovární hale ČKD (Salten) v Netovické ulici ve Slaném se v pátek 17. března uskuteční velká technoparty. Očekáván je příjezd tisíců fanoušků tohoto hudebního stylu. Aparatura se rozezní úderem 20. hodiny a utichne v sobotu okolo 14. hodiny.

V někdejší tovární hale ČKD (Salten) v Netovické ulici ve Slaném se v pátek 17.března uskuteční velká technoparty. | Foto: Jiří Skála

Jak uvedl místostarosta Slaného Radek Vondráček, veškerá hudební produkce se bude konat v uzavřených prostorách. „Venku je pouze projekce na komín a budou tam toalety pro účastníky. Město se k této akci vyjádřilo prostřednictvím městské policie spíše negativně, protože kapacity strážníků neumožňují ochranu obyvatel Slaného ani návštěvníků party. Věříme, že policie České republiky bude akci monitorovat,“ uvedl Radek Vondráček.

"Je to akce v soukromém areálu. Město se na ní nepodíli. Pouze jsme se snažili, aby událost co nejméně obtěžovala naše obyvatele. Pomohl jsem proto se zajištěním parkování v sousedství ploché dráhy na travnaté ploše vedle parkoviště firmy F.X. Meiller, aby auta nezajížděla do centra. Mimo průmyslovou zónu by se technaři prakticky ani pohybovat nemuseli," uzavřel místostarosta.

Policejní mluvčí Michaela Richterová doplnila, že v pohotovosti bude pět policejních hlídek, včetně týmu kriminalistů. "Všichni budou dohlížet na pořádek a na dopravu po dobu konání akce," sdělila mluvčí.