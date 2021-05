„Telefony nám drnčí a pomalu se nám diář zaplňuje. Pro zákazníky máme k dispozici pevnou linku, která je od rána v permanenci,“ potvrdila majitelka kladenského salonu Ellivisage Renáta Kráslová.

V salonu jsou sice tři kadeřnická křesla, v provozu jsou ale pouze dvě. „Musíme dodržet dvoumetrové rozestupy. Jsme zde sice tři kadeřnice, ale pojedeme zatím jen ve dvou,“ vysvětlila Kráslová.

Předpokládá přitom, že objednané zákazníky zvládnou postupně. „Úskalí by nastalo leda ve chvíli, kdy by přišla celá rodina. To by asi musel někdo z nich počkat i venku,“ odhadla podnikatelka, která salon v Kladně provozuje už sedmnáct let.

Dva týdny čekání

V Ellivisage mají zásilkovnu, která byla v době lockdownu rovněž uzavřena. „Kvůli tomu se nám nevyplatilo mít otevřeno, a protože nyní očekáváme nápor v kadeřnictví, zatím jsme ji ještě neobnovili,“ dodala majitelka.

Čekací lhůty na kadeřnické služby podle ní budou až dvoutýdenní. „Něco jiného je ostříhat pána, kterého máte za dvacet minut. Barvení vlasů, melírování a účesy u žen zaberou pochopitelně více času,“ připomněla.

Před rozvolněním jí vadily zmatky, kdy ministr zdravotnictví vydal každý den jiný pokyn. „Nejdříve platilo, že zákazníci musí přinést PCR testy, pak se to změnilo na antigenní. Další den vymysleli, že kdo přijde do kadeřnictví, zapíše se do evidenční knihy. Což si myslím, že je v rozporu s GDPR, protože nemohu skladovat něčí osobní údaje. Teď v rádiu pro změnu říkali, že si lidé musí skutečně přinést negativní test. Takže to takhle dodržujeme. Každý den je to jinak,“ posteskla si Kráslová, která odhaduje, že kadeřnictví budou do týdne zase zavřená.

Soused kadeřníkem

Jedním z prvních zákazníků salonu byl Jan, kterého prý v době lockdownu stříhal soused. „Za tu dobu se to naučil, ale od kadeřnice je to přece jen o něčem jiném,“ řekl o svých zkušenostech. Druhý příchozí Ondřej čekal až na otevření kadeřnictví: „Vlasy jsem si nechal růst, ale dnes už jsem rád, že se jich zbavím.“

Napilno měli v pondělí i ve vyhlášeném kadeřnictví na náměstí ve Slaném, které je zaměřeno především na pány a děti, mezi zákazníky jsou ale i dámy.

Celoročně se tam dveře netrhnou, lidé přicházejí z ulice běžně i bez objednání. Nyní to bez předchozí domluvy příliš nejde, aby čekající nepostávali na ulici nebo v průjezdu.

„Když koukám kolem sebe, zdá se mi, že je celé město ostříhané, tak nevím, kde se všichni v době zákazu stříhali. Asi doma,“ poznamenala majitelka slánského salonu Ivana Soukupová. I tak měla včera společně s kolegyní práce dost a očekávají hodně zákazníků i v dalších dnech.