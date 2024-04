Jelikož ovčí kluci i holky už poněkud povyrostli, stejně jako tráva v areálu teplárny, se zbytkem stáda se zapojují denně do práce, coby živé sekačky. V místech pro člověka těžko přístupných při spásání zeleně pomáhají ovce bezmála padesát let.

Sekunda, Tesla, Odpůrek i Heduška. Hlasujte o jménech pro jehňátka v elektrárně

I přes zdravotní indispozici některých členů rodiny a za poměrně nevlídného počasí se to nakonec povedlo a za beránčími kmotřenci dorazili společně s manželem Pavlem a vnučkami Dalilou a Lafitou. Jelikož je paní Irena nejen zasloužilou maminkou, která mimo to pracuje v mateřské škole, je též velkou milovnicí zvířat a svým kmotřencům pořídila dokonce i originální obojky s mosaznými zvonečky.

Rodina Ireny Dufkové si návštěvu oveček a teplárny velmi užila.Zdroj: se souhlasem Teplárny Kladno

„Společně jsme je v salaši beránkům za doprovodu chovatele Stanislava Beránka připnuli na krk a byl to moc hezký zážitek. Mimo to jsme dostali příležitost projít si s průvodcem areál teplárny. Dozvěděli jsme se díky tomu věci, které jsme dosud netušili, například, že zařízení na výrobu tepla spotřebuje denně tři vlaky uhlí, že zde spalují i biomasu, a aby byla co nejvíce zajištěna čistota ovzduší, používá se při výrobním procesu i vápenec,“ uzavřela výherkyně. Návštěvu Kladna pak rodina završila společným obědem.

Stádo ovcí v elektrárně se rozrostlo. Pomozte najít jména pro nová jehňata

Pro připomenutí, v anketě, do které se zapojila řada čtenářů Deníku nejen z Kladenska, se velmi zalíbilo spojení oveček s elektrárnou a jejich jména soutěžící nejednou odvodili od elektrických veličin. Vznikla tak jedinečná pojmenování jako Odpůrek, Sekunda, Kandela nebo Tesla a došlo i na filmové hrdiny ze známé Papouškovy trilogie jako Ludánek a Heduška.

Kmotřenci Ireny Dufkové jsou: Freddie, Morris,Timi. Druhým nejúspěšnějším kmotrem je pak Martin Kratochvíl ze Zlonic, z jehož nominací uspěla jména pro ovečky: Vlnka a Běhalka.