Astronomické nedoplatky ve Slaném. Lidé netušili, že ani vyšší zálohy nepomohou

/FOTO, VIDEO/ Poprask způsobilo ve Slaném vyúčtování za teplo a teplou vodu, podle kterého mají majitelé i nájemníci městských bytů doplácet až desítky tisíc korun. Nespokojeny jsou už tisíce lidí a dalším ještě vyúčtování do schránek přichází. Přestože si mnozí od loňského podzimu zvyšovali zálohy dokonce i dvakrát, náklady na jejich spotřebu to zdaleka nepokrylo. Lámou si hlavu, kde na to vzít.

Nájemníci a vlastníci ve Slaném jsou nemile překvapeni z vyúčtování za teplo a teplo vodu | Video: Oto Pilz

Zálohy si lidé zvyšovali podle jediné dostupné hodnoty: ceny za gigajoule (GJ), u které poskytovatel tepla a teplé vody ve Slaném, soukromá společnost RDK servis, na podzim avizoval, že bude okolo 1585 korun. RDK se nakonec podařilo nasmlouvat od nového dodavatele cenu trochu nižší, 1536 korun za GJ, což je i tak oproti předloňské ceně 599 korun za GJ propastný rozdíl. V sousedním Kladně a dalších městech v Česku přitom lidé platí za GJ i poloviční částku. Velká úleva v dopravě: kolem Šilerky opět projedete, vrátily se sem i autobusy Slaňáci se ovšem od odborníků dozvídají, že srovnávat pouze cenu za GJ je zavádějící a pro konečnou platbu to není rozhodující. Jiný parametr však v ruce nemají, a tak žádají vysvětlení. Město si na pomoc přizvalo odborníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Nedoplatek i za prázdný byt Některé konkrétní případy vyúčtování doplatků za teplo a teplou vodu ve Slaném působí až absurdně. Například Deníkem oslovená třiaosmdesátiletá seniorka ze sídliště za nádražím, která už více než dva roky svůj byt neužívá, neboť pobývá v sociálním zařízení, má nyní doplácet za spotřebované teplo a teplou vodu šest tisíc korun. Nebo mladá žena ze sídliště na Pražském předměstí, která podle svých slov většinu roku marodila mimo domov, má doplácet pětadvacet tisíc. Každá z nich má pochopitelně jinou výši záloh, záhadou však zůstává, kdo teplou vodu a teplo spotřeboval, pokud v bytech nikdo nebyl. I při zohlednění podílu na společných vytápěných prostorách v domě se zdají být doplatky příliš vysoké. Zděšení ve Slaném. Za teplo a teplou vodu doplácejí lidé až sedmdesát tisíc Odpověď vedení RDK je stručná. „Lidé, kteří nejsou s vyúčtováním spokojeni, se na nás mohou obrátit s reklamací. Reklamace na vyúčtování provedené naší společností řešíme vždy. Splátkové kalendáře jsme našim odběratelům sami nabídli, někteří je už využili," sdělil za vedení společnosti RDK servis Josef Rabas. Město se obrátilo na odborníky z ČVUT Kvůli záplavě stížností občanů se radní města opakovaně setkají se zástupci firmy RDK. „Vedení města se na jednání rady už několikrát pokoušelo rozklíčovat ceny RDK. Porovnávání cen mezi městy, pouze podle cen za GJ, je ovšem silně zavádějící. Tuto informaci nám potvrdili přední čeští odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu,“ řekl Deníku místostarosta Slaného Pavel Rubík (ODS), podle kterého jsou kvůli této problematice na příští jednání rady města pozváni jak zástupci RDK, tak odborníci z ČVUT. „Z tohoto jednání by měl vzejít seznam kroků, které v této záležitosti město může a bude realizovat. Většina těchto kroků bude muset proběhnout ve spolupráci s firmou RDK, jelikož jsou čistě soukromou společností, ve které město nemá žádný podíl, a nemůže tak zasahovat do jejich vnitřních procesů," poznamenal Rubík a připomněl, že covid, válka na Ukrajině nebo enormní inflace nejsou jevy, které by kdokoli z účastníků mohl ovlivnit. Na 2. základní škole ve Slaném se konal zápis budoucích prvňáčků Protože jde o složitou problematiku a soukromého dodavatele tepla a teplé vody, připravila ČVUT pro město dokonce Územní energetickou koncepci. „Projednávat ji budeme na jednání zastupitelstva včetně návrhů úsporných opatření, která by měla snížit cenu pro uživatele. Zároveň jsme společnost ČVUT požádali o kontrolu kalkulace cen ve Slaném a porovnání výše nákladů za vytápění s dalšími městy. Nad rámec toho jsme požádali právní zástupce města o analýzu dlouhodobého smluvního vztahu,“ potvrdil slánský starosta Martin Hrabánek (ODS). Deník slánské strasti s vyúčtováním a s jeho složitým rozklíčováním nadále sleduje.

