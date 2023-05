Slánští radní kvůli palčivému problému opakovaně jednali se zástupcem soukromé společnosti RDK, která je poskytovatelem tepla pro tři tisíce domácností i městské budovy. Spolu s odborníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT) teď hledají cesty, jak za obě komodity ušetřit.

Pro radnici je nyní nejdůležitější rozklíčovat tvorbu cen společnosti RDK i to, jak pokračovat v nevypověditelném smluvním vztahu s touto firmou, který potrvá do roku 2030.

RDK má za úkol předložit detailní kalkulaci. „Aby všichni viděli, z čeho se cena skládá, a nedocházelo ke zbytečným dohadům, kolik má RDK zisku a podobně,“ poznamenal starosta.

Jeho slova potvrdil i jednatel firmy Josef Rabas: „S materiálem zpracovaným v této věci externí firmou se budeme seznamovat v následujících dnech.“ Dobrou zprávou podle něho je, že se RDK pro letošní rok zatím daří nakupovat zemní plyn pod vládním stropem. „Pokud tento trend bude pokračovat, dojde nejpozději v polovině roku ke snížení předběžně kalkulované ceny, předpokládáme o 100 až 200 korun za GJ," řekl Rabas.

Reklamací už jsou desítky

Kalkulace, kterou obdrželi obyvatelé městských bytů, poslalo vedení města i na rozbor Energetickému regulačnímu úřadu. Stejně jako někteří občané.

Reklamace přijímá v těchto dnech i společnost RDK Slaný. „Dotazů, případně reklamací ve věci ročního vyúčtování služeb registrujeme nižší desítky," řekl Kladenskému deníku Rabas v pátek 19. května.

Na pomoc občanům byla v prostorách Knihovny Václava Štecha otevřena poradna, kde zájemci zjistí, kam se obracet a jak reklamovat vyúčtování. „Lidé, kteří mají nárok na podporu bydlení, chodí na úřad práce. Ti, kteří nárok nemají, se mohou obrátit přímo na město. Poskytneme jim bezúročné půjčky, aby se nedostali do dluhových pastí,“ dodal Hrabánek.

Poradna

Knihovna Václava Štecha

pondělí a čtvrtek 13 - 17 hodin

úterý a pátek 9 - 12 hodin

(poradna@meuslany.cz, kontakt v úředních hodinách 724 226 240)

Starosta Slaného Martin Hrabánek potvrdil, že další setkání se všemi zúčastněnými stranami se chystá na červnové zasedání zastupitelstva. „Rádi bychom stanovili koncept, jakým způsobem budeme s energiemi v budoucnu hospodařit. Jestli cestou centrálního vytápění, nebo modifikovaného, případně zda od centrálního vytápění zcela ustoupit. Do značné míry se to vyvine z toho, co nám doporučí odborníci z ČVUT,“ vysvětlil.

Ve hře je také možná budoucí diverzifikace zdrojů tepla ve městě. Jde o strategii, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediného partnera nebo produkt.

Slaňáci přitom nejsou jediní v Česku s příšernými nedoplatky. „V průzkumu, který nám ČVUT udělalo, patří Slaný mezi desítky měst v zemi, která zažívají podobný problém,“ doplnil Hrabánek. Podle grafu má obdobné problémy v republice dalších zhruba padesát obcí.

Proč ceny za teplo a teplou vodu ve Slaném vyletěly do takových výšin?

„Společnost RDK měla ještě loni uzavřenu smlouvu o dodávkách plynu se společností Lumius. Dodavatel ale zkrachoval. Stalo se to v nejhorším období, kdy se v celé republice diskutovalo, zda vůbec budou dostatečné zásoby plynu. Není pravdou, že by se RDK nesnažila získat nového dodavatele. Dokonce jsme se i my jako vedení města obrátili na kladenskou komoditní burzu. Bohužel v té době se nikdo nechtěl smluvně zavázat k tomu, že do Slaného dodá tak velký objem plynu, jaký město požaduje. A zde nastává základní problém, proč je současná cena za GJ ve městě tak vysoká,“ vysvětlil starosta Hrabánek. RDK byla podle jeho slov tehdy nucena nakupovat každý měsíc za spotové ceny. Ze stejného důvodu nelze srovnávat Slaný ani se sousedním Kladnem, neboť tamní teplárna topí uhlím. „Slánský poskytovatel tepla se sice snažil přimíchávat při topení i jiné složky, ale kotelny nejsou konstruované pro takový styl vytápění. To jsou všechny objektivní příčiny, proč je ve Slaném cena tak vysoká,“ řekl Hrabánek.