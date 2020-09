Přesto primátor Volf tvrdí, že se nebude chovat jako jeho předchůdci. „Nechceme dělat stejná gesta a jakkoliv dosavadní jednatele společností dehonestovat. Výměny jednatelů budou proto probíhat pouze v případě nutných změn," prohlašuje Volf.

Co se týká společnosti Tepo - dodavatele tepla a Údržba Kladno, před dvěma lety byl stanoven jeden jednatel. „Po volbách potřebovala široká koalice místa pro každého a každá společnost získala vlastní politické vedení. I to opět vracíme do původní podoby. Politiky Lukáše Hanese (ODS) a Oldřicha Černého (SPD) nahradí jeden jednatel - krizový manažer a skutečný odborník, Petr Schönfeld,“ potvrzuje primátor. Nový manažer není politicky činná osoba a v Kladně působil dlouhé roky ve vedení Městského podniku služeb.

Kladeňáky v tuto chvíli přesto nejvíce zajímá, zda se ohřejí a za kolik. Ke svému odvolání dodává dosavadní jednatel Tepo Lukáš Hanes jediné. „Městská rada mě odvolala z pozice jednatele městského podniku Tepo Podle plánu jsem ještě zajistil, aby čtvrtek 24. září nastartovala topná soustava. Ve čtvrtek se tedy bez problémů zatopilo. Cena tepla, kterou odběratelé zaplatí, zůstává stejná jako v minulém roce. Aby byla zajištěna kontinuita, nový jednatel na mě má kontakt a pokud bude cokoliv potřebovat, může se na mě obrátit. Velice rád mu pomohu, bez nároku na honorář. Tím považuji svou práci pro městský podnik za ukončenou,“ sdělil Lukáš Hanes.

A co se ve společnosti Tepo za dobu jeho působení povedlo? „Ve chvíli, kdy jsem do firmy přišel, byla v ní IT infrastruktura děravá jak ementál. Šikovný člověk s notebookem mohl ovládat nastavení tepelné soustavy ve městě. Ve firmě byl archaický účetní systém, zakázky nebyly soutěženy a smlouvy nebyly zveřejňovány.

To vše je minulostí. Firma postupně přechází na standardní účetní systém, většina starých smluv vypovězena, část je přesoutěžena, další soutěže se připravují a vše se zveřejňuje,“ tvrdí Lukáš Hanes.

Z těch největších oprav se podle jeho slov podařilo dokončit výměnu IT infrastruktury, části hlavního přivaděče, obnovit více než pětadvacet let staré kotle na radnici, zrekonstruovat vedení v Hřebečské ulici anebo například snížit tepelné ztráty na vedení.

„Zadávání veřejných zakázek, kdy předchozí vedení bez jakékoliv soutěže zadalo zakázky v objemu kolem čtvrt miliardy, je předmětem šetření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a kriminální policie,“ dodává Hanes.

Tím nejdůležitějším, co běží, je jednací řízení o budoucí ceně tepla. „Nyní již bývalá rada města nabídku Teplárny Kladno ze srpna neakceptovala, mě jako jednatele pověřila dalším jednáním, které bylo přerušeno odvoláním. Mým cílem bylo snížení ceny tepla pro Kladeňáky na další roky. S týmem, který pro to byl sestaven, bychom k tomuto výsledku nakonec dospěli. Děkuji všem za spolupráci. Nyní je na novém jednateli, aby rozběhnuté projekty dokončil. Přeji mu hodně sil,“ dodává Hanes na odchodnou.

V to, že se podaří pro Kladeňáky vyjednat solidní cenu, doufá i nový primátor Milan Volf. Vše komplikuje prý ale zejména fakt, že počet odběratelů tepla se snižuje. „Tím se bohužel zvyšuje jeho cena. V tuto chvíli nejsme schopni říct, jak jednání o ceně dopadnou, ale věřím, že se podaří vyjednat co nejlepší podmínky," dodává Volf.

Jiné změny ve vedení městských společností v tuto chvíli prý neplánují. „Postupně se seznamujeme s jejich stavem a nastavenými procesy,“ uzavírá primátor Volf.