Jedna z obyvatelek domova, Terezie Jeklová, oslavila ve čtvrtek 15. října krásné 101. narozeniny. Navíc v den svých jmenin. Důvod k veselí byl tak dvojnásobný.

Vitální stařenka, původem z Olšan, pochází ze šesti sourozenců a stále vzpomíná na krásné dětství a mládí. Vyučila se cukrářkou a řemeslo vykonávala až do svatby, do svých čtyřiadvaceti let. Posléze se vdala do Kladna, kde s manželem vychovali dvě děti.

K původnímu řemeslu se již nevrátila. Až do důchodu pracovala v někdejší kladenské Poldovce. „Jsem spíše rodinný typ, rodina byla u mě vždy na prvním místě. Více, než společenská zábava. Sice jsem se cukrařinou už více neživila, ale celý život velice ráda pro rodinu dělala sladkosti a narozeninové dorty,“ potvrzuje oslavenkyně.

Přestože se stále raduje ze života, ze dvou dětí, čtyř vnoučat, devíti pravnoučat a dvou prapravnoučat, manžela pochovala již před třiceti lety. Jelikož příbuzní za maminkou a babičkou v těchto dnech do domova nesmí, komunikuje s nimi, stejně jako ostatní klienti zařízení, přes videohovory. Den před narozeninami obdržela od rodiny i četné dary, které pochopitelně musely do karantény.

Při komorní oslavě stojednaleté paní Terezie nechyběl ani narozeninový dort, osobní gratulace ředitele domova Miroslava Petráka a vedoucí zdravotního oddělení, Dagmar Hurtové. Pozadu s gratulací nezůstal ani primátor Kladna, Milan Volf. I zde bylo zapotřebí omezit osobní kontakt. Pro zachování bezpečnosti zaslal proto vlastnoručně podepsanou gratulaci a dary věnované městem.

Co se týče současných aktivit paní Terezie, ze všeho nejraději se oddává četbě a luštění křížovek. „Paní Jeklová už téměř neslyší, takže například na koncerty nechodí, ale jinak se o dění kolem sebe velmi zajímá. Společnost spíše nevyhledává, má ráda svůj klid. Se svou zhruba o třicet let mladší spolubydlící si však rozumí. Obě dámy jsou u nás spokojené,“ dodává Michaela Rohlová, pracovnice volnočasových aktivit Domova pro seniory v Kladně.