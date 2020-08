„Vedení nemocnice projevilo o pořízení termokamery zájem, proto jsme mu vyšli aktivně vstříc – a rádi jsme pro potřeby nemocnice poskytli jeden přístroj, který jsme původně předpokládali využít v našich oblastních nemocnicích,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jak k rozhodnutí o předání přístroje došlo.

Nemocnice počítá s tím, že termokamera bude vítaným pomocníkem především v případě, kdy by se objevila očekávaná druhá vlna nárůstu počtu případů koronaviru – což by byla vítaná změna proti dřívějšku. „Na jaře jsme v rámci preventivních opatření měřili návštěvníkům teplotu kontaktními teploměry, ale termokamera nám usnadní práci a umožní kvalitněji a efektivněji snímat teplotu návštěvníků,“ připomněl ředitel Votoček. Už má také zcela jasnou představu, jak nemocnice získaný přístroj využije: nyní bude termokamera umístěna na urgentním příjmu – a v případě takzvané „tvrdé karantény“ se přestěhuje ke vchodu do budovy.