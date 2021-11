„Paní učitelka z mateřinky, kam syn dochází, onemocněla covidem, takže nás hygiena vytrasovala. Obvolala jsem proto všechna dostupná testovací centra v okrese a našla jediné volné bez předchozí registrace v Kladně v Kročehlavech na Čtyřobvodu. To jsem ale netušila, jaká nás čeká štrapáce,“ popisuje paní Jitka pondělní cestu s pětiletým synem do Kladna.

Kvůli tomu, že rodina bydlí až na severu okresu, musí při cestě k lékaři bez auta urazit desítky kilometrů kombinovanou dopravou. Absurdní je už to, že společně cestují do místa nejméně třemi autobusy a přesto matka netuší, jak na tom dítě po zdravotní stránce vlastně je. Spoléhat se dá pouze na domácí samotest, který před cestou pro jistotu synovi provedla. Byl naštěstí negativní. Pokud ale takový doma nemáte, protože v obchodech nejsou, a vy bydlíte na vesnici, kde není ani konzum, nezbude než jet veřejnou dopravou a riskovat, že vaše netestované dítě nakazí další desítky lidí kolem. Jiná možnost ale neexistuje. Návrat do školky bez PCR testu na certifikovaném místě není možný.

„Po té, co jsme dojeli v pondělí 22. listopadu zhruba po čtyřech hodinách do Kladna na Čtyřobvod, jsem zde narazila na zavřené dveře s oznámením, že se omlouvají, ale netestují, protože je celorepublikový výpadek systému. Řekla jsem si, že počkáme, když už jsme jeli takovou dálku, protože zde pracují do 16 hodin. Situace se ale nezměnila a telefonní číslo, které bylo na stránkách zdravotního střediska uvedeno, bylo také mimo provoz,“ popsala paní Jitka.

Volný čas se proto pokusila trávit opakovaným obvoláváním dalších center. „Na řadu míst jsem se nedovolala vůbec, jelikož mají pouze krátkou pracovní dobu. Úspěšná jsem byla v pondělí až v kladenském obchodním domě Central v ulici Petra Bezruče, kde mi po telefonu na recepci tvrdili, že žádný celorepublikový výpadek nemají, nicméně berou jen registrované. Objednali jsme se proto na úterý 23. listopadu prostřednictvím internetu a uvidíme, jak dopadneme. Telefonem se do testovacího centra ale dovolat nelze, pouze na recepci obchoďáku,“ popsala pondělní příhodu mladá maminka.

V práci bude v úterý 23. listopadu kvůli obtížím a nemožnosti syna otestovat už druhý den chybět a na výsledek PCR testu si počká ještě o den déle. I v úterý podstoupí tato dvojice opětovně stejnou anabázi několika hromadnými dopravními prostředky. Kolik lidí případně pětiletý chlapec, který byl v kontaktu s nemocnou učitelkou nakazí, je otázkou. Zodpovědná maminka pochopitelně provede dítěti i v úterý před cestou antigenní samotest.