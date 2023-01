Ceny vajec letí nahoru. Lidé mají zájem o komunitní kurníky, zvažují i balkóny

Kladenský deník se vypravil do jedné takové prodejny v Kladně v Kročehlavech na Václavském náměstí. Kontrolní nákup jsme provedli v pondělí 23. ledna dopoledne. Problém byl zejména u uzenin a mléčných výrobků, které byly prodány i uplynutí data spotřeby. Ať už se to týkalo vídeňských párků, krůtí šunky, salámu, čajovky nebo kysané smetany. Nejen, že zde byl porušen zákon, ale podle odborníků mohou být takové potraviny dokonce zdraví ohrožující.

To potvrzuje i referent mediální komunikace z České zemědělské a potravinářské inspekce Marek Bartík. „Vždy záleží na tom, jak je zboží označené. Zda je označené datem spotřeby nebo datem minimální trvanlivosti. Tyto dva pojmy nelze zaměňovat. Ve chvíli, kdy se jedná o potraviny, které musí být rychle spotřebovány a které rychle podléhají zkáze, takové nelze podle zákona vůbec uvádět do oběhu. Jsou považovány za nebezpečné!“ upozorňuje Bartík. U potravin po ukončení data minimální trvanlivosti a prodávat se smějí, výrobce ovšem už nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.

„Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti v takovém případě přebírá prodejce. Tyto potraviny mohou prodejny nabízet, nicméně, prodejce má povinnost zajistit zdravotní nezávadnost i této potraviny,“ dodal Bartík.

Stačí vyplnit webový formulář

„Každý, kdo si takové zboží kupuje, by si měl všímat i vizuální stránky výrobku. Pokud se spotřebitelé domnívají, že v dané provozovně dochází k porušování potravinového práva, je možné i přes webové stránky inspekce podat podnět ke kontrole a my se tím budeme zabývat,“ uzavřel Bartík.

Kladenský deník oslovil při našem pondělním kontrolním nákupu i vedoucího kročehlavského obchodu, který je opatřen nápisem: Nejlevnější nákup potravin. Přestože nám, dle štítku prokazatelně muž prodal zboží po záruční lhůtě, podle něj je vše v pořádku. „To nevím, co to je. Je to akce,“ odpověděl muž, který nepochází z Čech na diktafon s dodatkem, že nerozumí, a zmizel ve skladu. Chtěli jsme vše natočit na kameru a čekali, až se opět objeví. Po deseti minutách čekání nám ale pokladní sdělila, že pan vedoucí odjel do Prahy.

V pořádku podle našeho zjištění nebylo více produktů v prodejně. Za 900 gramů vídeňských párků, které měly datum spotřeby do 5. ledna 2023, jsme ještě i 23. ledna toto zboží nakoupili a zaplatili za něj 72 korun. Podobně jsme pochodili u kuřecí šunky. Ta měla prošlé datum spotřeby od 20. ledna. Za 570gramový balíček, který nám zde prodali, jsme zaplatili 23. ledna 72 korun. Ještě zajímavější zjištění bylo u čajovky ve střívku. Výrobce na střívku uvádí, že datum spotřeby je uvedeno na etiketě. Po dlouhém hledání se nám z provázku opatřeném vyšisovanou samolepkou podařilo rozluštit jediné datum 20. ledna 2023. I tato čajovka nám byla 23. ledna prodána.

U některých výrobků byla identifikace ještě složitější. Pokud není produkt opatřen českým překladem, nezbývá zákazníkovi, než být jazykově vybaven a nebo přijít nakupovat se slovníkem. V našem případě jsme si vzali s sebou brýle i lupu a pomohli si internetovým překladačem.

Ke všem položkám jsme zajistili i účtenku o nákupu, fotodokumentaci i video.

Zákazníci si hlídají, co kupují

Co se týká zákazníků, kteří ve stejné prodejně na Václaváku nakoupili, někteří jsou velmi obezřetní, jiní zboží s prošlou lhůtou zkrátka nekoupí. "Mají zde různé věci v nabídce, ráda tu nakupuji. Třeba čokolády. Ale uzeniny určitě ne, jsou staré a v akci mě v jiném obchodě vyjdou mnohem levněji a neriskuji zdraví,“ potvrdila zákaznice.

Další oslovená zákaznice, která bydlí na sídlišti potvrzuje, že také ona zde ráda nakupuje. „Nejčastěji uzeniny. Ale záruční lhůtu si vždy kontroluji. Špatně mi zatím nikdy nebylo. Dnes jsem si tu zrovna koupila levné máslo za třicet korun, které má dlouhou záruční lhůtu,“ potvrzuje žena.

Maminka čtyř dětí nakupuje ve zlevněnce na Václaváku také často: „Mám čtyři děti, takže mě ekonomická situace nutí šetřit a nakupovat levně, ale něco prošlého bych se dětem bála dávat. Jinak tu nakupuji hodně věcí,“ potvrzuje žena s kočárkem.

Muž středního věku naopak říká, že je mu to vcelku jedno. „Podívám se, jak to zboží vypadá a podle toho ho koupím nebo ne. Nakupuji tu nejvíce zeleninu. Špatně mi ještě nikdy nebylo,“ sdělil.

Aby si každý dal skutečně dobrý pozor, na to, co kupuje a konzumuje a prošlému zboží se raději vyhnul, upozorňují i zdravotníci. Například oslovený praktický lékař a geriatr Ĺubomír Dulka, doporučuje všem, kteří jídlo s prošlým datem spotřeby ve zlevněnkách kupují, aby mysleli v první řadě na svůj zdravotní stav.

„Pokud jde například o důchodce, kteří trpí různými nemocemi jako cukrovkou nebo lidi, kteří mají slabší imunitu, bál bych se u nich konzumace masových a mléčných výrobků, které jsou prošlé.. Za normálních okolností dostane zdravý člověk ze zkaženého jídla maximálně průjem. U oslabených jedinců by to mohlo být ale i horší. Určitě by měl každý tyto nákupy zvážit,“ zdůraznil lékař.