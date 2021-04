Jak potvrdila zástupkyně ředitelky školy Renata Štampachová, všichni testovaní žáci byli negativní. Pouze u dvou dětí testy napoprvé nevyšly, ale hned při opakování bylo vše v pořádku. Ve škole tak mohli zůstat všichni žáci, kteří dorazili.

„Vytvořili jsme dvě testovací místa pro menší a větší děti a třetí alternativní pro školní družinu. Do družiny jsme začali pouštět v půl sedmé a do školy kolem čtvrt na osm. První nedočkavci už tu byli po sedmé hodině. Do testování se mělo zapojit několik stanovených pracovníků školy, ale nakonec jich přišlo mnohem více. Ochotně pomáhá kolem patnácti zaměstnanců, “ uvedla Štampachová a připomněla, že zhruba třetina zaměstnanců už má za sebou i druhou dávku očkování.

K testování používá smečenská škola samovyšetřovací testy Lepu, kdy si děti vzorek samy vsedě odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu. Následně je odevzdají proškolenému personálu, který je založí do sady, aplikuje vyvíječ a do patnácti minut je znám výsledek.

Oslovení žáci Sára a Dominik Musilovi, kteří chodí do stejné třídy, se shodli, že testování nebylo nepříjemné a vše šlo hladce. Stejnou zkušenost měl i Šimon Luňák: „Vůbec to nebolelo, ani to nebylo protivné. Test jsem měl negativní, tak jsem mohl hned jít do školy.“

Stejně jako v ostatních školách budou i ve Smečně testovat děti před vstupem do školy dvakrát v týdnu, každé pondělí a čtvrtek. „V případě, že se žák v daném dni nedostaví, bude testován hned v prvním dni, kdy přijde, a následně s ostatními v následujícím řádném termínu,“ vysvětlila Renáta Štampachová. Aktuálně mají ve škole zásobu testů na dva týdny.

Také ve Smečně najeli na rotační způsob výuky. „Rotuje nám první stupeň, některé děti absolvují v tomto týdnu prezenční výuku, další se vzdělávají distančně. V příštím týdnu se party vymění,“ uvedla zástupkyně ředitele smečenské školy a dodala, že v úterý se do prezenční výuky zapojí i deváťáci nebo děti ohrožené školním neúspěchem.