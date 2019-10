Tip Deníku: Rybáři si budou muset kvůli závodům přivstat

Rybářské závody o cen se uskuteční v sobotu 14. září od 6 hodin na rybníce ve Šlapanicích u Slaného. Kdo by se na to chtěl vyspat přímo na břehu, lze to pouze v bivaku po předchozím povolení. "Nabízíme všem úžasný rybolovecký zážitek. Zachytáte si a odnesete si nevšední zážitky," předeslal Štěpán Hankoci od šlapanických rybářů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kalát