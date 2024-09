Tradiční, více žánrový festival Taška Fest je nesoutěžní přehlídkou a výstupů práce amatérských i profesionálních divadelních souborů, filmů, na kterých se aktivně podílejí lidé s mentálním a kombinovaným postižením mezinárodního filmového festivalu Mental power, hudebních vystoupení žáků kladenských a Středočeských Základních uměleckých škol, hudebních skupin ze Středočeského kraje a České republiky. Součástí festivalu jsou výstavy a prezentace spolků, které přibližují návštěvníkům a zejména dětem svět postižených či znevýhodněných skupin. Představují mladé umělce či projekty, které začínají, nebo působí v našem kraji řadu let ( Dobrovolnická centra Kladno, Praha, Tichý svět). Na podporu lidí s handicapem vystoupí i řada známých umělců, v sobotu vystoupí Radek Banga.

Noc Sokoloven v Žilině

Kdy: sobota 14. září a neděle 15. září od 15 hodin

Kde: sokolovna v Žilně

Za kolik: zdarma

Program zahrnuje komentovanou prohlídku sokolovny s historií Sokola a obce Žilina, sportovní soutěže pro děti, večeři, večerní stezku odvahy a promítání dětského filmu pro děti, které budou v sokolovně přespávat. Akce je zaměřena na netradiční a zábavné prožití odpoledne a noci v sokolovně.

Nadační festival Valdecký háj

Kdy: v sobotu 14. září od 13 hodin

Kde: v lesíku Háj v Braškově-Valdeku

Za kolik: dobrovolné vstupné na dobročinné účely

Na nadačním festivalu vystoupí kapely Prospect Bluegrass Band, Samson a jeho parta, Štěpán a Matěj Rakovi, Gladly S.W., Loes van Schaijk, Marien & Víťa Troníček a Ponožky pana Semtamťuka. Akci moderuje Johanka Joy Hubičková. Výdělek festivalu plyne na konto Hospicu svaté Hedviky.

Prohlídka sklepů ve Slaném

Kdy: v sobotu 14. září od 10 hodin

Kde: Bývalý hotel Pošta, Slaný

Za kolik: neuvedeno

Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Dny na Drnově

Kdy: v sobotu 14. a neděli 15. září od 9 hodin

Kde: Vojenský areál Drnov, Podlešíb

Za kolik: 200 korun

Setkání pamětníků vojenské služby, fanoušků protivzdušné obrany a raketových vojsk, příznivců Drnova a podřízených palebných oddílů. Akce je také určena pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Využijte tento mimořádný termín k prohlídce velitelského bunkru. Na webu Bunkr Drnov je třeba co nejdříve provést rezervaci prohlídky. Příspěvek 200 korun v hotovosti za osobu (děti do šesti let včetně zdarma) je zároveň vstupenkou na komentovanou prohlídku vnitřních prostor bunkru - cca 70 minut.