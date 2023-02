V příměstském táboře v kročehlavské Spirále s kapacitou pětadvacet dětí zbývá ještě několik volných míst. „Tábor je v provozu od osmi do půl páté a v ceně je strava na celý den. V programu jsou společné hry i kouzelnické, vycházky, návštěva keramické dílny, bowling nebo výlet,“ uvedla Blanka Bendlová, ředitelka Střediska volného času Labyrint Kladno.

Další parta dětí odjede od neděle do soboty na hory do Žacléře. Tábory jsou každý rok zcela zaplněné, ale aktuálně se jedno z dětí odhlásilo, a tak je jedno místo volné. „Výhodou je, že je to tábor určený jak pro lyžaře, tak pro děti, které nelyžují,“ dodala Bendlová.

Ostrov Slaný

Aktivity na prázdniny nabízí také Středisko dětí a mládeže Ostrov ve Slaném. Pořádá zájezd na hory do Zdobnice a příměstský tábor pod názvem Hravé jarní prázdniny. „Obě tyto aktivity už jsou obsazené, ale některá místa jsou volná ještě na tanečním soustředění. To je ovšem vhodné spíše pro děti s taneční průpravou, které se ještě mohou přihlásit,“ vysvětlila ředitelka Ostrova Slaný Lenka Geringová.

Zoopark Zájezd

Kdo má rád pobyt v přírodě a zvířata, může prázdniny zahájit výletem do Zooparku Zájezd, kde platí až do konce února padesátiprocentní sleva na vstupném. Masopustní hostina se spoustou dobrot se tam koná v sobotu 18. února od 10 do 18 hodin „Pro nejmenší je připravena kvízová stezka o masopustních tradicích s malou odměnou na závěr, sokolnické představení a nebudou chybět ani komentovaná krmení. Dobroty připravuje kavárna a občerstvení pod velbloudem. Těšit se můžete na jitrnice, tlačenku, ovar nebo prejt,“ láká k výletu vedoucí vzdělávání a výzkumu v Zooparku Zájezd Daniel Koleška.

Záchranná stanice

Naučné středisko ekologické výchovy v Kladně – Čabárně u Brandýsku v prázdninovém týdnu žádnou speciální aktivitu nepořádá. „Akci pro veřejnost budeme mít zase až v březnu. Na zvířátka do sousední záchranné stanice AVES se ale mohou děti přijít podívat o prázdninách denně od 9 do 16 hodin,“ potvrdil Luděk Hora ze střediska.

Občerstvení v zázemí záchranné stanice už delší čas nefunguje, pouze při akcích pořádaných stanicí. „Vzhledem k tomu, že jsme většinou v terénu za záchranou zvířat, v areálu nás běžně nezastihnete. Pokud má ale zájem větší skupina, je možné domluvit si návštěvu předem a třeba i s výkladem,“ doplnila.

Knihovna Kladno

K aktivitám o prázdninách lákají i knihovny. Pod titulem Zavřená škola, otevřená knihovna bude dětem k dispozici o jarních prázdninách dětské oddělení v Kladně na Sítné, které otevře i dopoledne - kromě středy, kdy je zavírací den.

„Všechny děti rádi přivítáme, mohou si u nás vybrat nejen vhodnou knížku, ale strávit tu i příjemný čas v hezkém a bezpečném prostředí. K dispozici jsou různé deskové hry a samozřejmostí je wifi připojení. Speciální program na jarní prázdniny nechystáme, ale nabídka knižních titulů je pestrá, tak věřím, že si děti určitě vyberou,“ potvrzuje vedoucí knbihovny Lenka Kalousová.

Knihovna Slaný

Prima zázemí najdou o prázdninách školáci i ve slánské knihovně. „Pořádání příměstských táborů o jarních prázdninách se nám neosvědčilo, takže je pořádáme pouze v létě. Navíc i naše knihovnice jsou maminky, tudíž nás bude v prázdninovém týdnu minimum. Nicméně součástí knihovny je Klub K, kam mohou přijít i děti, které nejsou registrovanými čtenáři. Tam mohou pobývat v provozní době knihovny, nejen si číst, ale i společně hrát hry nebo si kreslit,“ připomněla Zoja Kučerová, vedoucí Knihovny Václava Štecha Slaný.

Ve čtvrtek 23. února od 9 hodin pořádá knihovna přednášku lektorky Renáty Vosáhlové o poskytování první pomoci dětem. „Je určena především maminkám a dalším rodičům a prarodičům, ale vítány jsou právě i děti a vše si budou moci vyzkoušet na figurínách,“ dodala Kučerová.

Infocentrum Slaný

Se slánským infocentrem se mohou děti o prázdninách zapojit do venkovních aktivit například při oblíbených questech nebo Tripperu.

Jak potvrdila pracovnice infocentra, v nabídce jsou tři zajímavé okruhy, kde účastníci plní úkoly na témata Před hradbami za hradbami, Hybaj na Háje nebo Okolím Slaného pro malé i velké turisty.

„Jeden quest je na hodinu a půl, jiný třeba na tři hodiny. Je tam vždy několik míst s úkoly, po jejichž splnění získají účastníci heslo a od nás nakonec malý suvenýr," sdělila.

Při hře Tripper mohou účastníci hledat například poklad Slánského lva, který ve městě ukryl vzácný poklad. Mezi zvířaty vybral strážce, který prozradí polohu pokladu jen tomu, kdo mu sdělí tajné heslo. Hra zabere účastníkům okolo dvou hodin času.

V rámci hledání skrytých příběhů se mohou školáci ve Slaném s íčkem zapojit za pomoci mobilní aplikace i do dalšího pátrání. „Skrytý příběh odehrávající se ve Slaném má název Bernardovo srdce. Zavede účastníky do období po třicetileté válce, kdy město patřilo pánům z rodu Martiniců. Trasa vede centrem města a po Slánské hoře, je dlouhá přibližně 2,5 kilometru, má osm zastavení a trvá asi hodinu,“ uzavřela pracovnice infocentra.