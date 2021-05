Oba nemine tradiční focení stromů a setkání s ambasadory v rámci takzvané Stromojízdy. Ve Stochově se uskuteční v úterý 1. června od devíti hodin.

Svatováclavský dub ve Stochově dle pověsti vysadila kněžna Ludmila roku 903, když se narodil její první vnuk Václav. Byla sice křesťankou, ale ctila i staré tradice, ke kterým vysazování stromu na počest narození dítěte patřilo. Dub prý zalévaly chůvy vodou, ve které koupaly malého Václava. V roce 1887 byl před strom umístěn podstavec s pískovcovou sochou sv. Václava, která je na místě dodnes.

Letošní novinkou je rozšíření Stromojízdy o setkání s navrhovateli stromů, kterým byl udělen čestný titul Strom hrdina. „Cílem ankety je nejen upozornit na staré a významné stromy, ale také na ty, které ohrožuje lidská činnost či jejich stav. Ty potřebují nejen péči, ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se rozhodli zařadit tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu,“ popsala změny koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.

Tradiční focení a setkání s ambasadory v rámci Stromojízdy bude letos rozděleno do tří etap a potrvá od 27. května do 9. června. Stromy profesionálně zachytí fotografka Lucie Mojžíšová. Hlasovat bude možné od 21. června do 12. září.

Letní online hlasování se pak otevře 21. června na www.stromroku.cz.