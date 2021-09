T. G. Masaryk zemřel ve 3:29 ráno 14. září 1937, po nelehkém životě, dlouhém období plném bojů za vznik republiky, za právo a spravedlnost, za svobodu, demokracii a lidskost. Vstoupil v řady geniů národa, jejíchž jména se nesmazatelně vryla do věčných desek historie. Poslední rozloučení se konalo 21. září 1937, 140 praporů se sklonilo před rakví a nepřehlédnutelné řady vojáků, legionářů, sokolů, zástupců různých dalších spolků a občanů vzdalo poslední čest svému milovanému prezidentu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.