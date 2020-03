Vzrostlé letité dřeviny, z nichž mnohé jsou za hranicí životnosti, musí navíc ustoupit obnovení asfaltky, která je spojnicí do lokality Slaný-Sever ze sousedního sídliště V Ráji.

Čtyřsetmetrová cesta lemovaná topoly bude rozšířena o metr. Nyní je komunikace v šíři třímetrová. Provedena bude i přeložka vodovodního potrubí. Vzhledem k tomu, že na konci cesty už nefunguje zastaralé osvětlení, počítá projekt i s novými úspornými lampami.

Akce přijde zhruba na11 milionů korun a město na ni chce získat evropskou dotaci. „Dotační titul je nastaven tak, že je potřeba, abychom jednali rychle,“ předeslal starosta Martin Hrabánek (ODS).

V podmínkách je termín dokončení do konce letních prázdnin. O přidělení dotace bude rozhodnuto v nejbližších týdnech. Pokud by ji město nezískalo, bude žádat znovu.

Řada místních je proti

Místní obyvatelé jsou na kácení stromů velmi citliví. Zákrok i tentokrát dělí Slaňáky na dva tábory. Topolová alej je navíc místem, které k Hájům patří a někteří lidé její vykácení přijímají s nelibostí.

„Za mého života tam nové vzrostlé stromy už nevyrostou. Chápu bezpečnost, i to, že některé stromy jsou suché a přestárlé. Ale je potřeba hlavně používat rozum,“ uvedl devětašedesátiletý galerista Jiří Hruška, který bydlí v sousedství aleje. Připomněl, že je alej mimo centrum města. „Nevím, jak jsou stromy staré, jsou tu, co bydlím ve Slaném. Pro srovnání s Kladnem, odkud pocházím, například v Habešovně, je topolová alej v zástavbě hned vedle škol. Nepokáceli ji ani za války a nikdo se na to, doufám, nechystá,“ poznamenal s tím, že by možná stačilo v topolovce odřezat jen suché větve. „Takhle nám nezbývá než politikům a úředníkům věřit. Osobně tvrdím, že za každý vykácený strom bychom jich měli vysadit deset, ne-li sto,“ dodal Hruška.

Podle vedení Slaného byl zdravotní stav stromů v aleji prověřen a ke kácení jsou určeny pouze dřeviny suché a nemocné. „Naproti tomu budeme letos také sázet, a to okolo 70 stromů. Kromě topolové aleje obnovíme park v Dražkovické ulici. I zde bychom letos rádi zeleň vysadili. V pořadí jsou i další místa,“ řekla Dagmar Zusková, vedoucí slánského odboru životního prostředí.