„Byl jsem u kamaráda na na návštěvě, seděli jsme na verandě. Polekal jsem se toho, co vidím. Popadl mobil a vyfotil. Po zkušenosti z Moravy jsme všichni raději utekli do domu. Naštěstí to trvalo jen pár vteřin. Jev běžel po obloze od Slaného přes Beřovice zhruba směrem na Černuc. Pak už jen pršelo abyl klid,“ popsal úkaz na obloze Petr Šíma ze Slaného.

Středeční bouřky na Kladensku | Video: Petr Šíma

Co jsou vzdušné víry?

Tromby a tornáda jsou oblačné víry, které se vyskytují jako doprovodný jev bouřkových oblaků (Cumulonimbus) a někdy také Cumulů congestů.

Podívejte se: Zatopená ulice ve Slaném

Lokální záplava ve Slaném po bouřce 10. července 2024. | Video: Petr Šíma

Tromba je vír, který se nedotkne země po celou dobu svého trvání. Pokud se někde země dotkne, jde již o tornádo. Tromby jsou proto nebezpečné pouze pro letadla, ale tornádo může způsobit značné škody i na povrchu.