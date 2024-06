Naznačuje to alespoň Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport, který vede domácí projekt L'Etape Czech Republic by Tour de France. Podle vývoje jednání s pořádající asociací A.S.O. je přesvědčen, že v roce 2028 by mohla do naší země zavítat počáteční fáze závodu Tour de France, zvaná Grand Départ, s účastí těch nejlepších špiček (tak jako se letos bude začínat v italské Florencii).

Startovalo by se v Praze – s výjezdem někam do středních Čech. Jednou z podmínek je veřejná podpora představitelů volených orgánů – vlády a krajských samospráv – od nichž musí přijít oficiální přihláška. K dalším pak patří zajištění dostatku peněz. Což vlastně souvisí i s první podmínkou; počítá se s příspěvky z veřejných zdrojů. Zapojení soukromé sféry prý v podstatě není možné.

„Potřebujeme přesvědčit volené politiky, aby na to dali peníze. Je to opravdu hlavně o státní správě, která musí říct: ano, má smysl, aby tady tahle akce byla – a chceme ji tu uskutečnit,“ řekl Novák novinářům.