V době koronavirové krize se naplno ukázalo, jakou výhodou je vlastnit zahrádku. Ocenili to zejména lidé z paneláků. Měli totiž jedinečný vlastní venkovní prostor, kde se mohli bezpečně pohybovat bez nošení roušek a dalších omezení.

Realitní makléři tak v době hrozící pandemie zaznamenali v regionu ještě větší nárůst poptávky po zahrádkách než před tím. Ty ale na Kladensku už téměř nejsou!

Ceny zahrádek v koloniích, které bylo ještě zhruba před deseti lety možné získat za pár desítek korun, nyní raketově vyletěly. Standardní čtyřarový pozemek s chatičkou se dnes v okrese pohybuje i okolo milionu korun. Pokud je za méně peněz, většinou je na pozemku jen kůlna nebo chatka ve špatném stavu, není na vlastním pozemku a často chybí voda i elektřina. Ani takové už ale nejsou. Když máte štěstí, seženete aktuálně spíše objekty za milion a více korun. I těch je ale minimum.

Řada lidí, kteří zahrádky vlastní, se jich totiž nezbavují a pořizují si zde na důchod dokonce celoroční bydlení. Jak potvrdil realitní makléř Martin Rajtr z Era All in one, v době nouzového stavu šly na Kladensku zahrádky doslova na dračku. „Kolem Slaného a Kladna jsem měl v nabídce čtyři zahrádky s chatkou a dnes prodávám poslední u Smečna za milion šest set tisíc korun,“ sdělil makléř.

Přestože se nejedná původně vůbec o objekty k celoročnímu užívání, ceny jsou poměrně vysoké a pohybují se, dle Rajtra od 1,8 do 2,3 milionu korun. „Lidé už často nedosáhnou na drahé byty, tak to řeší koupí zahrádky a přestěhováním se tam. Jiní si je pořizují jako jedinou možnost vyžití v přírodě, když žijí celoročně na sídlišti,“ dodává Rajtr.

Další oslovený makléř Erik Lajbner, majitel kladenské realitní kanceláře Niktel, rovněž potvrzuje, že levné zahrádky a chatičky jsou minulostí. Trh je proto závislý na tom, až se skladba majitelů zahrádek přirozeně obmění. Vlastníci se jich ale spíše už nezbavují a dědí se jako rodinné stříbro.

„Naposledy jsem prodával vloni na Dědkově mlýně objekt za tři sta padesát tisíc korun, ale nebyl na vlastním pozemku. V současné době klasické zahrádky s chatičkou na prodej nejsou. Ty, které se v nabídce objeví, jsou v cenách přes milion korun. Jedná se však spíše o rekreační chaty. „Aktuálně jsem prodával rekonstruovanou chatu na Berounce v Sýkořici u Valentova mlýna za čtyři miliony korun,“ potvrdil makléř.

Podle další makléřky Lucie Luskové ze slánské realitní kanceláře Remax, nastalo nyní období mírné stagnace, jelikož lidé také vyčkávají, zda bude na konci srpna schválen zákon odpuštění daně z nabyté nemovitosti a měnit se mají také podmínky odpisů úroků u hypoték. „V současné době mámě v nabídce na Kladensku pouze tři zahrádky s chatičkou v Unhošti, v Kladně v Bažantnici a v Podprůhonu,“ potvrdila makléřka. Vše v cenách od 300 do 900 tisíc korun. I v tomto případě nejsou všechny na vlastním pozemku," potvrzuje Lusková.