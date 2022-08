Jde konkrétně o trať z Rakovníka do Kralovic a ze Slaného do Loun. Středočeský kraj už loni zredukoval provoz do Kralovic jen na sezónní dva páry vlaků za týden. Přesto zde Správa železnic letos postavila nový přejezd za 15,7 milionu korun. To vše v době, kdy se začínají škrtat peníze na údržbu i jiné akce.