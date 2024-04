/FOTO/ Členové Spolku Třebichovice uspořádali první dubnovou sobotu brigádu v ovocné aleji v lokalitě zvané Na Rovinách. Na návrší za vsí zajistili obnovu nevyhovujícího ochranného pletiva a jarní řez stromků, které zde společně před několika lety zasadili.

Alej ve Třebichovicích Na Rovinách není jediná. Další byla nedávno vysazena i směrem na Saky. | Foto: Milan Petriščák/Klubko55

Jak potvrdila předsedkyně spolku Kateřina Iblová, od roku 2021 bylo Na Rovinách vysazeno ve dvou etapách na čtyři desítky stromků, přičemž každá dřevina má svého patrona. Součástí výsadby jsou i keře.

„Ve stromořadí mají zastoupení jabloně, hrušně, třešně a další ovocné odrůdy. Alej byla vysazena s podporou obce, která zajišťuje jejich pravidelnou zálivku. Někdo si stromek zakoupil sám, jiný ho získal jako vánoční dárek nebo k výročí, děti je dostávaly do života a nebo byl stromek zasazen na památku člověka, který zemřel. Svůj stromek mají v aleji například i místní ochotníci a další,“ sdělila předsedkyně.

Činnost spolku by podle Iblové členové rádi rozšířili i na další aktivity, kterými je například i obnova původních cest. „Vstoupili jsme také do spolupráce s architekty, kteří na základě ankety mezi obyvateli představí návrhy, jak by mohla obec v budoucnu vypadat. Soutěžíme také například o nejlépe vyzdobené květinové okno a nedávno jsme pořádali vynášení Morany. Nápadů je celá řada,“dodala Iblová.

Kromě této ovocné aleje byla vloni za podpory spolku a s přispěním sbírky Donio vysazena ještě i další alej u Třebichovické obůrky ve směru na Saky. O tu se se zasloužili především majitelé obůrky manželé Jiří a Lenka Kejkrtovi.

Alej je dlouhá bezmála 900 metrů, devět metrů široká a rozprostírá se uprostřed 35 hektarového lánu. Aktuálně jsou v ní jabloně, hrušně, švestky. Kolemjdoucí potěší i lípy, které ocení především včely, nechybí ani jeřabiny nebo vlašské ořechy.