Do projektu s názvem Trenéři ve škole, který si dává za cíl zlepšit pohybovou gramotnost českých dětí a inspirovat je k pohybu, se nyní přidává město Kladno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

„V Kladně se sport snažíme maximálně podporovat příspěvky aktivním klubům i investicemi do rozvoje sportovišť. Projekt Trenéři ve škole je dalším stupínkem, jak děti nadchnout pro sport, dát jim možnost vyzkoušet co nejvíce odvětví, aby samy mohly zjistit, co je opravdu baví, a především být v pohybu všestranné,“ sdělil primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).