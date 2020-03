Kladno od středy 18. března pozastavuje provoz ve většině školek, otevřené zůstanou tři, a to především pro rodiče, kteří pracují v důležitých oblastech veřejného života, jako jsou nemocnice, sociální služby a složky integrovaného záchranného systému, prodavačky a další potřebné profese.

Primátor Kladna Dan Jiránek předává dezinfekce kladenským mateřinkám. | Foto: Karel Pazderka

„Musíme zajistit péči o děti i v omezené míře, aby se nám nesesypalo zdravotnictví, sociální služby, zásobování potravinami atd. Otevřené zůstávají tři školky, a to MŠ Kořenského, MŠ Jaroslava Foglara a MŠ Růženy Svobodové. Tyto tři mateřské školy budou zajišťovat i péči o děti ve věku od 3 až do 10 let. Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. Školky si vymezují právo odmítnout vzít dítě v případě viditelných respiračních problémů. Rodiče nemusí umísťovat do zařízení ani předškoláky, je to pouze na jejich rozhodnutí,“ sdělil primátor Dan Jiránek.