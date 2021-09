V sobotu 11. září proběhl v Zooparku Zájezd křest mláďat surikat, která se v zoo narodila 18. července. Jejich kmotrem se stal moderátor Nasty, který je známý z rádia Evropa 2.

„Do téhle rodinné zoo jezdíme moc rádi. Z Prahy je to kousek, a protože je zoo zaměřená hlavně na děti, se synem si to tady vždycky užijeme. Líbí se mi, že se tu člověk dostane ke zvířatům opravdu blízko. Milujeme průchozí voliéru s veverkami. Jednou mě tu dokonce při průletu potřísnil puštík, to byl zážitek z první ruky,“ směje se moderátor Nasty.

Jména vybral podle svých kolegů z práce i manželky. „Když jsem byl osloven, jestli bych se nechtěl stát kmotrem malých surikat, neváhal jsem ani chvíli. Líbí se mi jejich rodinná vazba a to, jak se starají o mláďata. Všechna jména jsem vybral podle osob, které jsou mi velmi blízké. Arny je podle Arnošta Frauenberga, se kterým společně moderujeme na Evropě 2 a oba působíme v pořadu Na Stojáka. Čestmír je podle mého dalšího kolegy. A Anetka je podle mojí úžasné manželky. Ta bude jistě ozdobou celé surikatí bandy,“ dodává.

Křest proběhl před pravidelným komentovaným krmením surikat, které probíhá každou sobotu od 13 hodin. Další krmení pro veřejnost probíhají u lemurů a velbloudů. Zájemci se mohou domluvit i na zážitkovém programu, kde si sami mohou krmení zvířat vyzkoušet.

Zoopark Zájezd je otevřen každý den od 9 do 18 hodin.