Ačkoli po obci již řadu týdnů kolují informace, že vedení Tuchlovic se zachovalo ke svým obyvatelům macešsky a prodalo Českou hospodu i se sálem soukromníkovi, skutečnost je poněkud jiná.

Jak sdělil kladenskému deníku starosta obce Jaroslav Pošta, nic z toho se nezakládá na pravdě. „Objekt prodalo již dávno předchozí zastupitelstvo, a to v roce 1997. Současné vedení obce na tom nemůže nic změnit. V části objektu sídlí roky soukromý domov pro seniory. Majitelé společenský sál nyní zbourali a místo toho zde postaví nové bytové jednotky pro seniory, čímž se zvýší celková kapacita zařízení," potvrzuje starosta Tuchlovic.

„Sál objektu byl dosud využíván obcí i spolky pro pořádání plesů a jiných společenských akcí na základě pronájmu od vlastníka objektu, kterým je v současné době společnost Zero Finance. Vlastník požádal v loňském roce Stavební úřad Stochov o povolení ke stavebním pracím, které povedou k rozšíření služeb pro seniory," vysvětlil Jaroslav Pošta.

Dodal, že ke stavebnímu povolení se vyjadřují ostatní dotčené orgány, zejména Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města, který posuzuje, zda je záměr vlastníka v souladu s územním plánem obce. „Pokud ano, obec se vyjadřuje jen jako soused,“ dodal Pošta.

Hledání alternativy

Že by si Tuchlovičtí vybudovali svůj vlastní společenský sál, není v současnosti možné. „Je to otázka desítek milionů korun, které ale v rozpočtu nemáme. Musíme proto hledat vhodné dotační tituly,“ potvrdil starosta Jaroslav Pošta. „Osobně mám představu, že bychom výhledově mohli postavit v obci například sportovní halu s multifunkčním sálem, ale hned tak to nebude a pochybuji, že bychom to do konce funkčního období stihli,“ dodal starosta.

Stejně jako další členové z vedení obce si i on láme hlavu, kde místní najdou vyžití. „Jistá možnost se nabízí v nedalekém Hotelu Astra v Srbech, ale i tam je kapacita nedostatečná. Sál je tam pro 80 lidí, přičemž na naše plesy chodí i 300 lidí,“ vysvětluje starosta. Další částečné řešení je podle něj takové, že v prostoru České hospody vzniknou tři místnosti, které půjdou propojit a bude zde i prostor k posezení. „I tak je to ale malé,“ dodává starosta.

Dokonce prý padl na obci názor, že by se plesy konaly výhradně v létě v areálu letního kina, kde se pořádají i tradiční Středočeské folklorní slavnosti. To je ale podle starosty spíše utopie.

V Tuchlovicích žije aktuálně 2700 obyvatel, je zde veškerá občanská vybavenost, kromě jiného nechybí již zmíněné letní kino, obchody, škola, školka, zdravotní středisko a dokonce zde mají i krytou plaveckou halu.