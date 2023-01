Téměř pět tisíc metrů plochy bylo vydlážděno před osmnácti lety. Tehdy se ale řešil jen povrch a nad celkovým konceptem se nikdo nezamýšlel. Nyní je na čase vrátit do centra obce život.

Aktuálně byla proto vypsána architektonicko-urbanisticko-krajinářská soutěž. „Kombinovanou soutěž jsme vyhlásili tento měsíc. Zájemci se mohou hlásit až do 26. dubna. Počátkem května bude komise posuzovat předložené návrhy. Ty poté zveřejníme na panelech v centru obce a vyjadřovat se k nim budou i občané,“ sdělil starosta Tuchlovic Jaroslav Pošta.

„Naším záměrem je vrátit život do centra obce, aby lidé měli důvod se na náměstí zdržovat. Zatím naše náměstí vypadá jako heliport a jednou už tak i posloužilo. Rádi bychom, aby zde přibyla zeleň, včetně vhodného umístění vánočního stromu, nové osvětlení, ale i další mobiliář jako stánky pro prodejce, stojany na kola, umělecký vodní prvek. Chceme i proměnu obchodu s květinami, který je už nevyhovující svým vzhledem,“ popsala místostarostka Tuchlovic Iva Pencová.

Řešené území náměstí by se mělo napojit na takzvanou Sváteční cestu ke kostelu, prodloužit ji a vytvořit novou osu obce – napojit ji ve vazbě k hraničnímu kameni, uměleckému či jinému dominantnímu prvku na náměstí.

„Návrh by měl respektovat nedávno dokončené úpravy parku za více než 6 milionů korun s obnovenou Sváteční cestou, vedoucí od kostela sv. Havla podél parku. Ta by měla končit na náměstí. Park je v pravé části ohraničen obecním úřadem a v levé Tuchlovickým potokem,“ dodala místostarostka. Co se týká hraničního neboli smírčího kamene, ten zůstane, kde je.

„Je památkově chráněný. Podle pověry, kdo na něj sáhne, do roka zemře. V naše případě ctíme především jeho památkovou ochranu,“ vysvětlila místostarostka.

Záměrem Tuchlovických je, aby pozorovatel vnímal po úpravách území náměstí a parku jako jeden koncepční celek, který má být kultivovaně propojen s širším okolím, tudíž i se špalíčkem obchodního domu, soukromou čerpací stanicí a dalšími službami.

„Sice park i náměstí rozděluje stará karlovarská silnice, ale pohledově se to proměnou změní. Chceme, aby náměstí sloužilo především k setkávání. Nemělo by být určeno primárně pro relaxaci, k té lze využívat park, ani by nemělo sloužit jako dosud, pouze pro projížďky dětí na kole. K tomu je určeno nedaleké hřiště,“ doplnila místostarostka.

Pokud bude soutěž architektů úspěšná, Tuchlovičtí by proměnu náměstí rádi uskutečnili ještě v tomto volebním období. „Měli jsme to ve volebním programu, ale zda vše stihneme, nedokážeme předem odhadnout. Záleží na tom, jak dopadne soutěž a jestli si z návrhů vybereme. Určitě bychom rádi na akci požádali také o dotaci,“ uzavřel starosta Tuchlovic.