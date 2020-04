Nůše určené na roznos vajec přesto nezůstaly prázdné. Velvarští je pro změnu naplnili láhvemi s dezinfekcí roznášeli po jednotlivých domácnostech.

„Zakoupili jsme tisíc litrů dezinfekce AntiCovid ze skladu Čepro, a protože se nám z předchozích zásob podařilo vybavit velvarské lékaře, obchodníky a všechny osoby v první linii, rozhodli jsme se dodat dezinfekci do všech domácností,“ řekl starosta Velvar Radim Wolák.

Náklad do města zdarma dovezla firma Dachser, a to do hasičárny, kde tekutinu parta velvarských dobrovolných hasičů neúnavně celou noc slévala do nádob, které vybavila vinětou. Hasiči naplnili celkem 1200 lahví, které věnovala místní společnost Filson, někdejší Velvana.

V sobotu po poledni přijel celý modrý náklad v hasičské avii před radnici, kde čekali v oddělených skupinkách orouškovaní vejconoši s nůšemi a vyrazili paprskovitě městem. Jak popisuje starosta, chodilo se ve dvou - často vejconoš s chotí – natvrdlá síla a mozek. „Ke každým dveřím jsme dodali láhev, kdo měl zájem, dostal i rukavice nebo roušku,“ dodal. Během tří hodin rozdali dezinfekci, 6000 párů rukavic a 600 látkových roušek.

Kromě toho, že se Velvarští dočkali nebývalé velikonoční výslužky, pomohli sami potřebným. „Místní švadlenky našily dvě tisícovky roušek pro své sousedy a také pro kladenskou i pražskou Thomayerovu nemocnici. Patří jim velký dík a stejně tak všem dalším, kteří se zapojili," pochválil obyvatele starosta.

Kdo jsou Natvrdlí a co je Vajíčkobraní?

Spolek Natvrdlí a Vajíčkobraní vychází z legendy staré 663 let, kdy Velvarští dodali natvrdo vařená vejce na stavbu Karlova mostu v Praze. Historie hovoří o tom, že Velvarští stejně jako jiná města a obce v okolí Prahy měli tehdy na stavbu Karlova mostu formou speciální vybírané daně dodat vajíčka, která se přidávala do malty. „Velvarští to tehdy pochopili po svém a přivezli do Prahy vejce vařená natvrdo, aby se cestou nerozbila. Tím se stali terčem všeobecného posměchu, nejen pražských měšťanů, ale i celé země," připomíná vznik legendy starosta Velvar Radim Wolák.