Jak ale potvrzují středočeští hygienici, není důvod k panice. Nával je prý jen dočasný. K nemocnici se totiž z velké části nahrnuli zejména žáci a studenti kladenských škol, kteří byli sice indikováni, ale měli k odběrům dorazit postupně. Školáci však udělali pravý opak a místo výuky se zařadili do fronty najednou.

„Co se týká situace ve školách na Kladensku, nahlášených bylo k úterý 8. září v okrese sedm škol, kde se nemoc vyskytla. Všichni nemocní i ti, kteří přišli s takovými osobami do kontaktu, jsou v karanténě. Všechny školy provedly dezinfekci a podle možností probíhá výuka bud distančně nebo prezenčním způsobem,“ potvrdila mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Mezi těmi, kteří odešli aktuálně do karantény, jsou například studenti 3. ročníku Obchodní akademie v Kladně v ulici Cyrila Boudy. Nákaza se zde projevila celkem u čtyř osob. Do karantény proto odešlo na 80 lidí, z toho devět kantorů.

„Žáci ze tří třetích ročníků zahájili distanční výuku. Jedna třída je doma kompletně, z další třídy zůstali doma žáci jen z poloviny a v poslední třídě ze tří čtvrtin. Ve třídách, kde chybí učitelé, funguje také výuka z domova," potvrdil Václav Opatrný, ředitel Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kladně v ulici Cyrila Boudy. Domov mládeže, který je součástí školy, funguje bez omezení.

Onemocnění se nevyhnulo ani základní škole sídlící ve stejném areálu, a to 10. ZŠ. Její ředitelka Zuzana Chvojková, potvrzuje, že covidem onemocněl pouze jediný žák ze šesté třídy. „O tom, že je nemocný, nás rodina informovala hned 2. září. Do karantény proto odešla celá jeho třída, což je 29 dětí a dva učitelé, kteří se žákem přišli do styku. Nikdo jiný nemocný není,“ potvrzuje ředitelka.

„Musím navíc velmi pochválit hygieniky za zvládnutí situace, jelikož přistavili na dvůr školy sanitu a postupně všechny otestovali. To bylo velmi inteligentní řešení,“ dodala. Co se týká omezení ve škole, nejsložitější logistika nastává podle Chvojkové v jídelně. To je nyní velmi obtížné,“ dodává ředitelka.

Netrvalo dlouho a případy nákazy se objevily též na Gymnáziu v ulici Edvarda Beneše. „Krajská hygienická stanice tímto nařizuje žákům tříd O8, 1.A, 1.B a 1.C domácí karanténu, nejpozději do 13.-14. září,“ je uvedeno na stránkách školy.

Mezi dalšími školami, kde se virus objevil, je například i SOŠ a SOU Kladno v ulici Edv. Beneše, vedle soudu. Škola, která byla covidem postižena nejvíce, a to ještě před začátkem školního roku, bylo kladenské Sportovní gymnázium. Přestože zde onemocněl jediný kantor - trenér, do karantény odešlo jeho 54 kolegů, kteří se s ním setkali na pedagogické radě. Škola proto zahájila hned první týden distanční výuku.

Podle hygieniků nemá ale nemoc u nikoho z kladenských škol dramatický průběh a lidé v karanténě jsou víceméně bezpříznakoví.