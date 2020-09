Na opravu zchátralé ubytovny, která je navíc považována za sociálně vyloučenou lokalitu, má město Slaný použít dotaci od státu ve výši 26 milionů korun. Její čerpání schválili ve středu slánští zastupitelé.

Ubytovna Mexiko ve Slaném | Foto: Sláva Pilík

Přijetí dotace má podmínku, aby v domě žili jen sociálně slabí občané. Zastupitelé zároveň na zasedání odmítli možnost, že by rekonstrukci objektu město financovalo pouze ze svého rozpočtu, stejně jako to, aby se obyvatelé na opravách podíleli. V současnosti bydlí v ubytovně kolem 50 osob, po rekonstrukci by se její kapacita měla zvýšit až dvojnásobně.