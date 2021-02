Nouzový stav by na území České republiky měl, na základě rozhodnutí poslanců, kteří nepodpořili žádost o jeho prodloužení, přestat platit v pondělí. Přesto se nedá říci, že by všichni jásali. Politici, hospodští i majitelé finess center jsou ve svých odhadech zatím spíše opatrní a vyčkávají co případně rozvolnění přinese.

Restaurace Kozlovna u Kabelky v Kladně. | Foto: Deník / Michal Bílek

Kladenský deník oslovil primátora Kladna, hostinského i cvičitele, jaký je jejich pohled na věc. „Nejsem epidemiolog, nečekejte ode mne žádná odborná stanoviska. Máme tu ovšem dvě věci. Bojujeme s koronavirem, nikdo nic nesmí, na sjezdovkách nejezdí vleky. Lidé jsou doma, přestávají vydělávat peníze, přestává normální život, dětem chybí socializace. To, co se odehrávalo ve sněmovně, je produktem dění ve společnosti. Na druhé straně není možné donekonečna nic nedělat a čekat, až koronavirus přestane existovat. Do té doby by skončila polovina firem a republika by přestala fungovat,“ vyjádřil se primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) a dodal: „Zakazovat lidem všechno, je velmi špatně. S koronavirem žijeme již nějakou dobu. Lidé by proto měli vědět, jak se chovat, jaká dodržovat opatření a omezení. Je nutné spoléhat na zdravý rozum.“