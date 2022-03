Kvůli tomu, že o práci v zemědělství i ve výrobě je v posledních letech nižší zájem a na deficitu pracovníků se podepsala covidová krize, budou nově příchozí pracovníci pro Ekofrukt velkým přínosem.

Podle Macháčka bude obtížnější postarat se o děti, které jsou ve věkovém rozmezí od půl roku do patnácti let. „Díky tomu, že léta s Ukrajinci spolupracuji a na Ukrajině jsem byl mnohokrát, obracejí se na mě nejen rodinní příslušníci lidi, kteří zde pracují, ale i další známí. Nejhorší je, že kapacita ve školách a školkách v okolí je téměř plná, ale i to se zkrátka bude muset vyřešit. Děti uprchlíků nemohou zůstat dlouhodobě bezprizorní. Čeká nás proto ještě mnoho jednání s úřady a dalšími organizacemi, jak problém vyřešit, “ dodal Macháček.