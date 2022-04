Děti, které do Kladna přijely, jsou v rozmezí ve věku 8 až 14 let. Bylo zapotřebí pro ně zařídit potřebné dokumenty. I z tohoto důvodu přijel do Kladna ukrajinský konzul v České republice Segrej Konopka spolu s referentem velvyslanectví Oleksanderem Lucenkem. Přestože už i lidé z Kladna a okolí projevili zájem se případně o nezaopatřené děti postarat, legislativní proces není jednoduchý, takže není možné je například umisťovat do pěstounské péče.