Nejdelší kladenská ulice Milady Horákové je dlouhodobě po úsecích uzavírána a opravována a postupně uváděna do provozu. Na již opravený úsek u Penny marketu v Kročehlavech, který byl nedávno otevřen, se museli silničáři tento týden vrátit.

Ulicí Milady Horákové před supermarketem od úterý neprojedete. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

V místě byla vybudována zjara nová kruhová křižovatka a položen nový povrch. Silničáři zde však v těchto dnech dodělávají část silnice, která nebyla minule opravena, a to před vjezdem na parkoviště k Penny marketu. Uzavírka by měla tentokrát trvat do 20. prosince.