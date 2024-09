V Unhošti zemřela v pondělí dopoledne po srážce s nákladním vozidlem při přecházení vozovky starší žena. Tragédie se stala u autobusového nádraží. Policejní vyšetřování zatím nebylo skončeno a není dosud proto zřejmé, zda žena použila přechod pro chodce a nebo šla mimo něj. „Víme zatím jen to, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu. Výslechy svědků a vše ostatní je stále ještě v šetření kriminalistů,“ sdělila v úterý odpoledne policejní mluvčí Michaela Richterová.

Jelikož jsou místní často velmi neopatrní, neštěstí při přecházení vozovky může hrozit i dalším, zvláště pak s nadcházejícím podzimem. Místo před autobusovým nádražím je totiž dlouhodobě problematické. Ačkoli je o kus dál přímo před supermarketem Penny osvětlený přechod pro chodce, lidé, kteří zpravidla vystoupí z autobusu před Centrem služeb Slunce všem, se nezřídka vrhají do silnice, kde ale zebra není.

Jak potvrzuje starostka Unhoště Iveta Koulová, kterou smutná událost velmi rmoutí, na autobusovém nádraží svým chováním chodci pravidelně velmi riskují. Silnice je totiž v inkriminovaném úseku široká a není bezpečné ji zde přebíhat ani přecházet. Přesto se to roky děje.

„Nikdo zatím neví, kde paní přecházela. Ale bohužel jiní lidé denně přebíhají, kde se jim zlíbí. Je to neustále dokola. Bohužel v tomto místě nelze namalovat zebru. Místo je v křižovatce a velmi široké. Je to na předělávku celého území. Když se před sedmi lety Penny stavělo, investor měl zájem přistavit masnu zpředu, kde byl kousek městského pozemku. Nám se podařilo vyjednat i to, že bychom od nich získali dar v hodnotě 3,5 milionu, aby se mohlo přebudovat okolí. Jako problém se nakonec ukázala letitá lípa, která stála záměru v cestě,“ popsala problematiku Iveta Koulová.

Podle jejích slov mělo město tehdy vyjednané pokácení některých dřevin a zároveň domluvenu náhradní výstavbu. „Nakonec se vše zastavilo a projekt byl přepracován tak, že dnes je masna z boku, a my žádné peníze na předělávku okolí nezískali," dodala starostka.

„Osobně mám stromy ráda, také nejsem pro zbytečné kácení, ale problém v lokalitě bez potřebných financí hned tak vyřešit nedokážeme,“ řekla Koulová a dodala: "Všechno je v lidech. Před časem jsme například vybudovali přechod pro chodce na náměstí T.G. Masaryka a lidé stejně přebíhají vozovku před i za přechodem, zkrátka mimo. Apeluji proto na všechny, aby místa určená pro přecházení skutečně používali," uzavřela starostka.