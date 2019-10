Mezi rybami byl nejvíce zastoupený kapr obecný, dále pak rybáři vylovili líny obecné, amury bílé a ostatní bílé ryby. „Ryba z výlovu byla jednak prodána k dalšímu zpracování produkčním firmám, dále byl kaprem a línem zarybněn Svárovský rybník. Násada kapra byla nasazena do našich sádek pod pivovarem,“ řekl Kladenskému deníku předseda unhošťské místní organizace rybářského svazu Pavel Helebrant.

Kromě pozorovatelů si na své přišli i labužníci, celou hrází totiž krásně voněly jistě výborné grillované ryby a další rybí speciality.

A co bude s vypuštěným rybníkem teď? „Rybník byl, ač neplánovaně, doloven až do dna, do poslední šupiny. Teď ho necháme nějakou dobu zimovat. Následně bude opět napuštěn, aby ho v zimě mohli využít bruslaři. Tedy pokud doteče voda a zamrzne,“ dodal Helebrant.