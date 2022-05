„Jedná se o výstavu rukodělných prací. Po době covidové jsem se rozhodl, že musíme lidi nastartovat a udělat jim radost tím, co mají nejraději. My, jako český národ, jsme hrdí a pyšní na to, že máme zlaté české ruce a tak jsem se rozhodl, že pod laskavým vedením Lucie Bílé, která také ráda tvoří vlastníma rukama, přivítám v jejím kulturním centrum tvořivé lidi nejen ze středních Čech, ale i z nejrůznějších míst republiky,“ řekl Diblíček.

Akci uspořádal i za pomoci Michaely Floriánové, šéfredaktorky časopisu Tvoříme s láskou. Hlavním cílem bylo, aby si lidé akci užili a nemuseli kvůli tomu cestovat do velkého města.

„Když mi Lucie Bílá zavolala a řekla, že se do projektu zapojí a bude i sama na akci vyrábět náramky a další šperky, měl jsem obrovskou radost, že i tato velká hvězda přispěje dobré věci a budeme společně vyrábět radosti, které jsou skoro zadarmo. Lidé si na naší společné akci mohli krásné věci nejen zakoupit, ale sami vyrobit. Od malovaných tašek, háčkování, tečkování, s korálků si mohli i vytvořit šité ozdoby. Jsem přesvědčen, že ve výsledku vzniklo v Otvovicích něco, co zde bude mít tradici a lidé se sem budou rádi vracet. Myslím si, že Vánoce budou ještě úspěšnější,“ dodal Diblíček.

Připravuje druhou knihu

Po odvysílání televizních Rad ptáka Loskutáka a Snídaně s Novou se Diblíčkovi vždy ozývají lidé, kterých je dnes přes padesát tisíc. „Setkávání se na sociálních sítích je jedna věc, ale potkat se tváří v tvář, je nadhodnota. Takže pokud rádi tvoříte a chcete se zúčastnit, jste mezi námi vítáni. Mám i svůj blog, kam mi lidé píší a z toho mám velkou radost, protože tam mi píší, že můj život žijí se mnou,“ dodá Jan Diblíček, který je navíc autorem knihy Veselé celoroční tvoření. Ta je nepřeberným množství nápadů a inspirací.

V současné době pracuje na druhé knize určené dětem. Jeho tajemství tkví i v tom, že mu k regeneraci stačí denně jen několik hodin spánku. Přitom jeho život visel jen před pár lety na vlásku. Původně tancoval latinsko-americké tance a stal se mistrem světa. Ve dvanácti letech odletěl do Turecka, kde se nakazil závažnou stafilokokovou infekcí. Následně tři roky marodil a ležel po nemocnicích.

„Hledal jsem něco, co mě požene dál a našel různé tvořivé techniky. Pak jsem jednoho dne napsal dramaturgyni na TV Nova a od té doby se odstartoval můj nový život. Do té doby jsem si neuměl představit nic jiného, než tanec na pódiu, ale díky tvoření jsem zjistil, že mě tato tvorba naplňuje mnohem více a toto umění tu s námi zůstává napořád,“ uzavřel Diblíček.