/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po více než roce oprav byl úspěšně zprovozněn silniční most u někdejší šachty Důl Libušín, kterou Kladeňáci znají také jako Schoeller (Šilerka). Řidičům a obyvatelům lokality se výrazně uleví a nemusí už volit zdlouhavé objízdné trasy. Do Kladna nyní mohou opět projíždět přímo rozdělovským lesem.

Dopravní situaci dosud zhoršoval i další neprůjezdný krajský most na okraji Kladna u hlavních hřbitovů, který je rovněž druhým rokem ve stavbě a používat ho lze pouze v jediném směru.

Jak potvrdila mluvčí Středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová, při demolici původního mostu u Šilerky byly odhaleny nedostatky a bylo zapotřebí přepracovat projektovou dokumentaci. Hotovo mělo být původně do zimy, ale vše se o několik měsíců protáhlo.

„Omlouváme se všem za vzniklé komplikace, ale u takto náročných staveb se to někdy stane. Stavba je aktuálně zkolaudovaná a místo průjezdné od pátku 21. dubna,“ doplnila Kučerová.

Spojnice od Šilerky do Rozdělova byla zavřená od první poloviny loňského července. Řidiči museli kvůli tomu celou dobu jezdit přes sousední Libušín nebo z Kladna druhou stranou přes Švermov či Vinařice.

Most přes železniční vlečku byl postaven v roce 1964 a sloužil do roku 2002, zejména v dobách těžby uhlí na Dole Scholler. Je dlouhý 13,59 metru a široký 9,75 metru, jeho výška nad terénem je 7,54 metru. Nový most za 11,5 milionu korun má stejné rozměry.