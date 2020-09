V Kladně je od začátku tohoto týdne uzavřena pro veškerý provoz křižovatka ulice Železničářů s Wolkerovou ulicí. Pracuje se tu na inženýrských sítích, konkrétně na obnově vodovodních přivaděčů. Objížďka vede po silnici třetí třídy - ulicí Kožovskou ve Velkém Přítočně, v Kladně pak ulicemi Billundská a Josefa Čapka. Uzavírka potrvá až do 30. listopadu.

Uzavírka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

V pondělí 21. září se začne s opravami ulice Na Valmetce v areálu bývale Poldovky, oprava ale potrvá pouze do pondělí 29. září. V době rekonstrukce budou moci do areálu bývalé huti Koněv vjíždět pouze rezidenti, kteří mají sídlo firmy v opravovaném úseku, a to pouze od ulice Libušina (bude jednosměrný provoz).